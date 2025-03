Palmeiras anuncia a contratação de Lucas Evangelista

O Palmeiras anunciou na tarde desta sexta-feira (14/3), a contratação do meia Lucas Evangelista. O jogador assinou contrato até o fim de 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano, de acordo com metas. Sua contratação custará quatro milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões).

“Quando surgiu o interesse do Palmeiras, deixei bem claro que se houvesse uma possibilidade de vir para cá, gostaria de amadurecer essa ideia. O pessoal me entendeu, respeitou a minha opinião e começou a ganhar forma. Fiquei surpreso, nem nos meus melhores sonhos imaginava que teria essa proposta, que jogaria aqui”, disse Lucas Evangelista.

“Um clube muito vencedor, com uma constância há muito tempo. Com toda a humildade, confio no meu potencial, o trabalho vence tudo. Quando aconteceu, chorei de alegria. Foi se desenhando e, graças a Deus, deu certo”, completou o meia.

A contratação de Lucas Evangelista quase virou novela. Isso porque o jogador foi reprovado nos primeiros exames médicos. Contudo, após nova bateria de exames, o meia foi aprovado e assinou contrato com o Verdão. Na negociação, aliás, o volante Fabinho acabou sendo transferido para o RB Bragantino.

Contudo, o jogador não pode defender o Verdão nesta reta final de Campeonato Paulista. Afinal, além do período de inscrição estar fechado, ele já disputou a competição com o RB Bragantino. Assim, o meia estará à disposição no dia 29 de março, quando começa o Campeonato Brasileiro.

Na Copa do Brasil, Lucas Evangelista também está apto a jogar pelo Verdão, mesmo tendo atuado pela equipe de Bragança nesta edição. A regra agora prevê que jogadores que atuaram na primeira ou segunda fase da competição podem defender outra equipe.

O jogador será a sétima contratação do Verdão para 2025 – depois de Bruno Fuchs, Micael, Emi Martínez, Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque.

Lucas Evangelista antes de chegar ao Palmeiras

Lucas Evangelista é um dos grandes nomes da história do Bragantino nos últimos anos. Afinal, o jogador estava no Massa Bruta desde 2020, onde atuou em 213 partidas, com 15 gols e 18 assistências. Ele chega para disputar posição no meio de campo. Como está acostumado a atuar como um segundo volante, deve brigar por um lugar nos 11 inicias junto com o colombiano Richard Ríos.

