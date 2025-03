Gama x Brasiliense: Como a vida de Luan e Dentinho mudou em 14 anos

Domingo, 1º de maio de 2011. O apito final do árbitro Paulo Cesar de Oliveira decretava a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 6 x 5 nos pênaltis, após empate em 1 x 1 no tempo normal. A vaga na finalíssima do torneio para enfrentar o Santos veio graças à cobrança desperdiçada pelo volante alviverde João Vitor. Naquele dia, estavam em campo personagens que possivelmente marcarão presença em mais uma edição do clássico entre Gama x Brasiliense, às 16h deste sábado (15), pelas semis do Candangão 2025. Na tevê, a Record transmite.

Atacantes, respectivamente, de Periquito e Jacaré no ano vigente, Luan e Dentinho estiveram em campo naquela tarde, há quase 14 anos, no velho Pacaembu. Ambos eram titulares dos respectivos setores ofensivos dos arquirrivais paulistanos. No Palmeiras de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, Luan era companheiro de ataque de Kléber Gladiador. No Corinthians do início da Era Tite, Dentinho, revelado pelo clube, acompanhava o brasileiro naturalizado português Liédson.

Na tarde de sábado, ambos se encontram outra vez. Em mais uma semifinal, dessa vez em outra unidade da Federação, poderão ser armas importantes na busca das equipes por uma vaga na decisão do quadradinho. Recém chegado do Itabirito-MG após disputar o Campeonato Mineiro, Luan tem como missão no time verde substituir o ídolo e recém aposentado centroavante Nunes. Ainda em busca do primeiro gol, disputou, até aqui, uma partida.

Do lado amarelo, Dentinho também tenta desencantar. Por enquanto, soma 125 minutos disputados em quatro jogos de Candangão. Na Copa Verde, atuou por 11 minutos diante do Vila Nova. Após ter sido retirado por lesão aos 27 minutos do confronto diante do Paranoá, pela última rodada da primeira fase do torneio doméstico, no entanto, é dúvida para o clássico.

Os números mostram, apesar disso, uma maior necessidade do Gama pelo ex-Palmeiras do que do Brasiliense pelo ex-Corinthians. O Jacaré desfila o segundo melhor ataque do torneio. São 15 gols marcados. Apenas o Capital, com 17, registrou mais.

O Gama, em contrapartida, tem o terceiro pior ataque do campeonato. A nível de comparação, o rebaixado Ceilandense estufou as redes em oito vezes. O também fadado à Segundinha em 2026 Legião marcou três. Ambos representam extremos distintos na chegada às semis. O Brasiliense é o dono da melhor campanha do torneio. Tem 81% de aproveitamento. Soma sete vitórias, um empate e uma derrota. Tem, além disso, a melhor defesa do torneio, com quatro gols sofridos.

O ponto positivo do lado do Periquito é justamente esse. A defesa também vazada apenas quatro vezes é outra no topo da estatística. No entanto, se classificou na última rodada graças a uma combinação de resultados. Com 62% de aproveitamento, tem cinco vitórias, duas derrotas e dois empates. Diante de todos os semifinalistas da competição, só não foi derrotado pelo Gama. Foi superado, inclusive, pelo próprio rival.

