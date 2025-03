Brasília Vôlei vence Bauru e encaminha permanência na elite da Superliga

O time candango não tomou conhecimento do adversário em uma tarde eletrizante no Ginásio do Sesi, em Taguatinga - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

O Brasília Vôlei venceu o Sesi Bauru por 3 sets a 0, na tarde desta sexta-feira (14/3), e soma a segunda vitória seguida na Superliga Feminina. Com domínio total do jogo, as brasilienses incendiaram a arquibancada do Ginásio do Sesi, levando os torcedores à loucura. As parciais foram de 25/21, 24/14 e 25/20.

A vitória contra o Bauru praticamente encaminha a permanência do Brasília Vôlei na elite da Superliga. Dependendo apenas de si, o time recebe o Osasco na última rodada, na próxima sexta-feira (21/3), às 21h.

Peça chave na conquista dos três pontos na partida, a levantadora Mariana Sioto foi a vencedora do troféu Viva Vôlei. Pelo lado do Brasília, houve empate triplo entre as maiores pontuadoras do jogo: Ana Medina, Naiara e Geovanna acumularam 11 pontos cada. Destaque paulista, a oposta Bruna Moraes marcou 15 vezes para o time, sendo a maior pontuadora da equipe no confronto.

"Sem dúvidas, acho que é a melhor sensação, né? Quando você conquista aquilo que você se propõe a fazer, a gente batalha muito, a gente trabalha muito todo dia, e hoje foi o dia de colher o fruto dessa história que estamos construindo. O Brasília Vôlei é um projeto que merece permanecer na Superliga, e eu só tenho a agradecer por poder fazer parte disso tudo. Sobre semana que vem, um grande jogo também, um grande adversário que dispensa qualquer comentário, mas a gente vai vir aqui, como hoje, fazer o nosso trabalho, entregar o nosso melhor e o jogo vai ser bom”, promete a ponteira Naiara.

O jogo

A partida começou disputada. O Bauru começou pontuando após dois erros no saque da equipe do Brasília. Porém, a resposta brasiliense foi rápida, com dominância em quadra, o Brasília abriu três pontos de vantagem das paulistas (7 x 4). A superioridade das donas da casa no jogo forçou o técnico Anderson Rodrigues a pedir um tempo. Mas a postura ofensiva do time comandado pelo técnico Spencer Lee mostrava que a equipe entrou para ganhar o jogo. O Bauru até tentou buscar a reação, mas com bloqueio da Lívia, o Brasília venceu o primeiro set por 25 x 21.

Assim como no primeiro set, a segunda parcial começou com domínio do Brasília, que se aproveitava dos erros na recepção e no saque do Bauru. Quatro pontos de desvantagem na parcial obrigaram o treinador paulista a parar o jogo. As visitantes tentavam equilibrar a partida, mas as peças candangas se armavam bem no jogo, destaque para a canadense Kate, jogadora coringa na partida. A reta final do segundo tempo o Brasília abriu 10 pontos de diferença, incendiando a torcida presente no set. No ataque da Geovanna, as brasilienses triunfaram no segundo set. Fim de período: 25 x 14.

O confronto estava favorável para o Brasília Vôlei. No terceiro set, a equipe manteve o ritmo de jogo e anularam a partida das adversárias. Lívia e Naiara se destacavam, somando os maiores pontos da parcial. Após o tempo cedido ao Bauru a pedido do treinador, o Bauru ficou pela primeira vez à frente na parcial, com dois pontos de vantagem (14 x 12). O Brasília queria a vitória, fizeram quatro pontos seguidos, a confiança da equipe cresceu e faltava pouco para finalizarem a partida com a vantagem. O paredão Lívia apareceu para carimbar o triunfo do Brasília Vôlei na rodada. Fim de jogo: 25 x 20.