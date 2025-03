Santos monta estratégia para ter Neymar antes de estreia no Brasileirão

O Santos já montou um plano para recuperar Neymar a tempo da estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. A ideia do Peixe é trabalhar com o craque para que ele se recupere em até três semanas e tenha condições de atuar contra o Vasco, no dia 30 de março, pela estreia do clube no torneio de pontos corridos.



































Neymar tem uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Assim, o jogador vem fazendo tratamento no clube desde o início do mês para se recuperar das dores na região. Ele também ficará de fora do amistoso do Santos neste domingo, contra o Coritiba. A última vez que o astro entrou em campo foi no dia 2 de março, contra o RB Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O planejamento do Santos, aliás, só vai dar certo por conta da desconvocação do atacante para a Seleção Brasileira. Ciente de que não iria poder ajudar os companheiros na Data-Fifa, nas partidas contra Colômbia e Argentina, o craque preferiu se prevenir para não agravar a lesão.

A rotina do jogador no CT Rei Pelé tem se limitado a uma sessão de fisioterapia por dia. Ele ainda estende os cuidados para sua casa, com sua própria equipe de fisiologia. A lesão não é considerada séria. Contudo, existia a possibilidade de agravar o problema caso ele fosse colocado para atuar em alta intensidade.

Santos só quer usar Neymar quando estiver 100%

Por fim, mesmo com possibilidade de disputar outras partidas durante o período sem jogos oficiais, Neymar vai acabar sendo preservado pelo Santos até a estreia do Brasileiro. A precaução também vai pelo histórico do craque, que acumula muitas lesões. Assim, o Peixe só vai utilizar seu astro quando ele estiver realmente 100%.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.