Candangão 2025: Gama passeia e derrota Brasiliense por 3 x 0

A 25° vitória da história alviverde no principal clássico do quadradrinho deixou o Gama mais perto de voltar a sorrir. Diante de 13.186 mil pessoas no Estádio Bezerrão, o Periquito superou o Brasiliense por 3 x 0 na tarde deste sábado (15), pela partida de ida das semifinais do Candangão 2025. Os gols foram marcados por Wellington, Ramon e Luan.

Não somente são alimentadas as expectativas por um retorno à decisão do torneio doméstico. A vitória do time mandante surge como esperança de voos mais altos. Uma chegada à final seria a primeira em cinco anos. A resultante conquista de um calendário cheio para 2026, aliás, pode se tornar palpável depois de quatro voltas completas da Terra ao redor do Sol.



A torcida gamense teve papel fundamental no triunfo. Mesmo com sol e calor na capital federal, lotou as arquibancadas e bateu recorde de público na atual edição do torneio. Nenhuma outra partida contou com tantos apoiadores. A segunda na estatística também aconteceu na casa do Gama. Na última rodada da primeira fase, 7.985 pessoas acompanharam o empate em 0 x 0 diante do Capital.



Em campo, o time verde não passou dificuldades diante do arquirrival. Com dois gols no espaço de 14 minutos, durante a primeira etapa, resolveu a partida. No tempo complementar, até criou chances claras o suficiente para aumentar o placar, mas não as converteu. Derrotado na 76° encontro entre ambos, o Brasiliense pouco criou. Terá, no entanto, a chance de decidir a eliminatória em casa e, além disso, a vantagem de um eventual empate no agregado.



O Gama ja se prepara para o jogo da volta. O Brasiliense, enquanto isso, fará uma parada em Goiânia para enfrentar o Goiás, pela segunda partida das semifinais da Copa Verde, na quarta-feira (20). Na ida, empate por 3 x 3. O jogo derradeiro por uma ida à final do Candangão acontece às 16h do próximo domingo (23), no Estádio Serejão, casa só Jacaré.



O jogo



O ímpeto presente no elenco alviverde dentro de campo era resultado explícito do apoio vindo das arquibancadas. Apesar de superior tecnicamente e favorito na partida, o Brasiliense tinha dificuldade para igualar a rotação do rival. Depois de chances consecutivas, o Gama, com 9’ no relógio, abriu o placar. De cabeça, Wellington subiu em meio à zaga amarela para completar cruzamento de William Jr. em escanteio.



O Brasiliense teve nos pés de Gui Mendes a chance do empate. O ex-atleta do Gama, entretanto, desperdiçou um cara a cara com o goleiro Renan Rinaldi. Por isso, acabou punido. Pelo lado esquerdo, William Jr. obrigou Matheus Kayser a fazer difícil defesa, com um mergulho. Em seguida, com 23 minutos no relógio, a bola alçada na área amarela por Pedro Romano escapou de Moisés, mas não de Ramon: 2 x 0 para o time verde, em mais um cabeceio.



A segunda etapa trouxe um Brasiliense mais ativo. A equipe até criou chances, com Tobinha e João Santos. Porém, nada de tão concreto a ponto de ameaçar a liderança gamense na partida. Apesar de mais frio, ainda houve tempo para um golpe final. Homem do jogo, William Jr. arriscou mais uma de fora da área, ação costumeira na partida. No rebore de Matheus Kayser, Luan apareceu para empurrar para as redes e decretar a goleada junto do placar final: 3 x 0.

Ficha técnica:



Gama 3 x 0 Brasiliense - semifinal do Candangão 2025, jogo de ida



Data e horário: Sábado, 15 de março de 2025, às 16h



Local: Estádio Bezerrão, Gama, Brasília



Árbitro: Matheus de Moraes Silva



Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz



Assistente 2: Renato Gomes Tolentino



Quarto Árbitro: Pedro Alves de Oliveira



Inspetor: Kleber Alves Ribeiro



VAR: Rodrigo Batista Raposo



AVAR: Ciro Chaban Junqueira



AVAR 2: Rafael Martins Diniz



Supervisor VAR: Raimundo Nonato Lopo de Abreu



Delegado: Geufran Almeida de Oliveira



Público: 13.186 pessoas



Renda: R$ 108.145



Gama



Renan Rinaldi; Michel, Wellington, Pedro Romano (Diego) e Piauí; Moisés, Lúcio (David) e Douglas (Rafa Marcos) ; William Jr (Lima), Ramon (Diego) e Luan. Técnico: Luiz Carlos Sousa



Gols: Wellington , Ramon, Luan



Cartões amarelos: Moisés



Brasiliense



Matheus Kayser; Netinho, Gustavo Henrique, Igor Morais e Guilherme Santos; Marcos Jr., Elyeser e Tarta; Tobinha, João Santos e Gui Mendes. Técnico: Luiz Carlos Winck



Gols: Não Houve



Cartões amarelos: Elyeser, Netinho



