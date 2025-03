João Fonseca elimina Nishikori e está final do Challenger de Phoenix

Sensação da temporada, João Fonseca acaba de dar mais uma prova de força. Aos 18 anos, ele está na final do Challenger de Phoenix, no Arizona. Na noite deste sábado, o brasileiro número 80 no ranking da ATP derrotou o japonês Kei Nishikori (60) por 2 sets a 0 nos Estados Unidos, com um duplo 6/3, e disputará o segundo troféu em três meses.

Com o triunfo diante de um adversário que chegou a ser o quarto do mundo, o carioca de 18 anos decidirá o título neste domingo contra Alexander Bublik. O russo eliminou o português Nuno Borges por 6/3 e 6/4 na outra semifinal. É a segunda final de João Fonseca nesta temporada. O carioca conquistou o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.

O caminho de João Fonseca para a final começou com vitória sobre o russo Pavel Kotov. Na sequência, ele superou o alemão Jan-Lennard Struff e o francês Hugo Gaston. A vitória diante de Kei Nishikori foi a última fronteira para a confirmação da presença na decisão.

O primeiro set foi equilibrado. Fonseca e Nishikori ficaram empatados em 2/2 até o brasileiro confirmar o serviço, quebrar o saque do japonês, abrir 4/2 e marchar rumo à vitória por 6/3.

A segunda parcial teve o mesmo panorama da primeira. Fonseca e Nishikori trocaram games confirmando os respectivos serviços até o brasileiro quebrar o saque do rival e passar à frente, abrindo 3/2. Depois de passar à frente, foi administrar a partida e fechar novamente em 6/3.

João Fonseca vive um ano especial. No início deste ano, alcançou a segunda rodada no Australian Open como estreante no Grand Slam. Em Buenos Aires, conquistou o título do ATP 250. Exausto, não passou da primeira fase no Rio Open. Em Indian Wells, ele caiu na segunda fase. Em Phoenix, é finalista neste domingo contra Alexander Bublik.