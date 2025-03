Segundo treino do Brasil no DF tem drone no ar e pistas sobre escalação

Segundo o Globo Esporte, Savinho será a companhia de Vini Jr., Raphinha e Rodrygo no ataque do Brasil diante da Colômbia - (crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

Foi do lado de fora dos gramados onde o dia da Seleção Brasileira contou com mais emoção. A tarde desta terça-feira (18) no Estádio Bezerrão, no Gama, onde a Canarinho realizou sessão de treinamento prévia ao confronto desta quinta (20) contra a Colômbia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, teve muita movimentação do lado de fora. Com direito, inclusive, a voo de drone não autorizado. Do lado de dentro, no entanto, poucas novidades, mas com pistas sobre o time titular.

No interior da casa do Periquito, a principal notícia fica com a escalação. Segundo informações do ge.globo, Savinho será o substituto de Neymar no ataque verde-amarelo. Ele se juntará a Raphinha, Vini Jr. e Rodrygo como responsáveis no setor ofensivo da equipe. Ainda de acordo com o portal, a comissão de Dorival Júnior chegou a observar João Pedro e Endrick na função de referência do ataque, mas deu orientações iniciais a:

Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana; Gerson e Bruno Guimarães; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Vini Jr..

A decisão por um ataque mais rápido e fluido passa por uma sequência ao trabalho feito nos últimos compromissos de 2024. Por isso a decisão em apostar em Savinho, titular nos quatro compromissos finais do último ano, e não em Endrick ou João Pedro, assim como na manutenção de Vanderson, ao invés do novato Wesley. Da mesma forma, Gerson e Bruno Guimarães serão os homens de meio-campo.

O segundo treino realizado na capital federal foi o primeiro a contar com todos os 23 atletas convocados à disposição. Na última segunda (17), apenas alguns atletas foram a campo. Os convocados que estiveram em ação pelos respectivos clubes no dia anterior, a exemplo de Raphinha (Barcelona); Estevão (Palmeiras); Wesley, Léo Ortiz, Gerson e Alex Sandro (Flamengo); Alisson (Liverpool; e Joelinton e Bruno Guimarães (Newcastle), ficaram apenas na academia.

A atividade contou apenas com 15 minutos abertos à imprensa. Durante esse período, os escolhidos do ex-treinador de Flamengo e São Paulo trocaram passes curtos com os pés e a cabeça, seguidos por lançamentos de média distância, enquanto divididos em duplas. Depois, realizaram breve aquecimento físico em um circuito de cones, sem bola.

A sessão também teve a presença de atletas de clubes de Brasília. Quatro jogadores "da casa" foram chamados para complementar a atividade. Ariel, meia do Capital; Paulo Vitor, zagueiro do Legião; e a dupla de meio-campistas Cláudio e Kuã Felipe, do Gama, estiveram no gramado.

Além do limite das arquibancadas, uma verdadeira caça a um drone acontecia. Um torcedor colocou o aparato no ar do lado de fora da arena sem a devida autorização. A tentativa de produção de imagens, no entanto, chamou a atenção da segurança da CBF. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada. Depois de identificado, o indivíduo foi levado à delegacia. Ele não tinha, porém, quaisquer relações com a Seleção Colombiana.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima