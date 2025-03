TV aberta abre mão de transmitir jogos de três clubes da Série A na fase de grupos da Libertadores

A atual edição da Conmebol Libertadores da América contará com a participação de seis clubes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Bahia, Fortaleza e Internacional. Três desses gigantes, porém, não terão seus jogos transmitidos em TV aberta durante as seis rodadas da fase de grupos do torneio. Trata-se do Colorado, do Leão do Pici e do Tricolor de Aço.

Inter e Bahia dividem o Grupo F e disputarão por vaga ao mata-mata junto com Nacional-URU e Atlético Nacional-COL. As seis rodadas classificatórias da chave terão exibições exclusivas da TV fechada, pela ESPN e disponíveis para streaming através das plataformas Disney+ e Paramount+.

Já o Fortaleza, conhecido como Leão do Pici, figura no Grupo E e competirá contra Racing-ARG, Colo-Colo-CHI e Atlético Bucaramanga-COL. Assim como ocorrerá com os rivais nacionais, suas partidas só serão acessíveis na TV fechada e via streaming.

Transmissão da Globo

A Globo priorizou o eixo Rio-São Paulo para transmissão da fase de grupos e usará o mesmo formato adotado nos últimos anos. O que quer dizer que a TV aberta exibirá dois jogos por rodada de forma simultânea, permitindo a tradicional “divisão de praças”. Ou seja, cada região do Brasil assistirá ao embate que mais lhe interessar dentre as opções selecionadas pelo canal.

Na tabela da emissora, estão programados três jogos de cada representante paulista e outros três de cada carioca – totalizando 12. Esses times alternarão suas exibições rodada a rodada, com Botafogo e São Paulo dividindo as regiões durante três semanas, e Flamengo e Palmeiras ocupando o espaço nas outras três seguintes.

A Libertadores também contará com transmissões da ESPN/Disney e do Paramount+, que repartem a cobertura da competição na fase de grupos. Por exemplo, a estreia do Flamengo diante do Deportivo Táchira acontecerá de forma exclusiva nos canais da Disney, no dia 3 de abril, às 21h30. O Palmeiras, por sua vez, fará sua estreia de forma exclusiva no Paramount+ no mesmo dia, mas às 19h, enfrentando o Sporting Cristal – ambos iniciam a trajetória fora de casa.