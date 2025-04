Artilheiro da Copa do Rei, Endrick e o Real terão o Barça pela frente na final

Endrick é o artilheiro da Copa do Rei e protagonista do Real Madrid na competição, com cinco gols - (crédito: Real Madrid/Divulgação)

O Real Madrid está na final da Copa do Rei muito graças aos gols do brasiliense Endrick. Autor de cinco bolas na rede na competição, o garoto de 18 anos divide a artilharia do torneio com outros dois nomes e se tornou protagonista do clube merengue no torneio, que pode significar a primeira taça dele no futebol espanhol. A decisão será em 26 de abril, contra o Barcelona.

Endrick ostenta a média de um gol por jogo na Copa do Rey. Considerando a minutagem, é uma bola na rede a cada 70 minutos, média melhor que a de Julián Alvarez, do Atlético de Madrid, que divide o topo da artilharia. Outro nome na lista é Ferran Torres, do Barcelona, que também deixou o dele cinco vezes.

"Tenho que aproveitar cada chance que tenho, pois sei como é difícil ganhar uma posição contra os quatro melhores do mundo no ataque. Tem Vini, Kylian (Mbappé), Jude (Bellingham) e Rodrygo, jogadores incríveis e que querem jogar sempre. Quando tenho a oportunidade, tenho que ajudar minha equipe sempre com gols, e estou ajudando. Quero sempre fazer gols e estou muito feliz porque eles estão saindo", disse à Real Madrid TV.

O talento da base do Palmeiras começou como titular no primeiro jogo do Real na competição, a goleada de 5 x 0 contra o modesto Deportivo Minera, da quarta divisão, mas o brasileiro passou batido. Ele desencantou nas oitavas de final, quando entrou no segundo tempo e fez dois na prorrogação contra o Celta de Vigo, que terminou em 5 x 2 para Los Blancos.

Depois, Endrick fez mais um nas quartas, contra o Leganés, e marcou nas duas pernas da semi contra a Real Sociedad, com direito a golaço de cavadinha no empate dramático em 4 x 4 na última terça-feira (1/4).

A atuação rendeu até elogios do chefe, Carlo Ancelotti. “Ele jogou muito bem, que é o que pedimos a ele, que ele seja inteligente em sua desmarcação. Fantástico. Um passe fantástico, um chute fantástico. Este é Endrick, um jogador que, talvez, não toque na bola muitas vezes, mas é muito eficaz na frente”, parabenizou o técnico italiano em entrevista coletiva após o jogo com a Sociedad.

O próximo passo de Endrick é na final contra o Barcelona, marcada para 26 de abril. Será a primeira decisão do garoto no futebol espanhol e a segunda chance de título com o Real. Ele já foi campeão da Supercopa da UEFA, contra a Atalanta, em agosto do ano passado.

Do outro lado, o Barça garantiu a vaga na final nesta quarta-feira (2/4), com vitória por 0 x 1 sobre o Atlético de Madrid, fora de casa, após empate em 4 x 4 na partida de ida. O gol do jogo foi de Ferran Torres.