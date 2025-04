Capital é o quinto time do DF a enfrentar o Botafogo na Copa do Brasil

Auxiliar do Gama na conquista do Candangão neste ano, o atacante Victor Santana fez dois gols no Maracanã, em 2004, e ajudou o alviverde a eliminar o Botafogo da Copa do Brasil - (crédito: Edilson Rodrigues/CB/D.A Press)

Atual vice-campeão do Distrito Federal, o Capital será o quinto time da cidade a enfrentar o Botafogo na Copa do Brasil de acordo com o sorteio realizado nesta quarta-feira na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Apenas um conseguiu despachar o Glorioso do segundo torneio mais importante do país.

Em 2004, o Gama colidiu com o Botafogo na segunda fase. Houve empate por 4 x 4 na primeira partida e triunfo alviverde por 3 x 2 no Maracanã. Dois gols de Victor e um de Thiago classificaram a equipe candanga para as oitavas de final.

Em 2013, foi a vez de o Sobradinho cruzar o caminho do Botafogo. O Leão da Serra foi eliminado por 2 x 0 no placar agregado e deu adeus ao torneio na primeira fase.

O Ceilândia topou com o Botafogo em 2022. Recebeu o adversário no Mané Garrincha e perdeu por 3 x 0. No Rio de Janeiro, perdeu pelo mesmo placar e se despediu na terceira fase.

O último encontro de um time candango com o Botafogo na Copa do Brasil faz dois anos. O Brasiliense tomou 7 x 1 do Glorioso na segunda fase em um só jogo. Foi a pior derrota de um time do Distrito Federal na competição nacional.

Candangos contra o Botafogo na Copa do Brasil