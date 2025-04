Começa entrega do Kit Atleta da Maratona Brasília

A retirada do Kit Atleta para as sete provas da Maratona Brasília 2025, em 20 e 21 de abril, começa hoje e vai até sábado, das 10h às 18h, na loja Decathlon Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, Quadra 6, Piso Térreo (PI), na Asa Sul. Na sexta-feira, no entanto, não haverá entregas em função do feridado.

No domingo, às 5h30, serão dadas as largadas para o Desafio JK (21km 21km) e para o Desafio BSB 65 anos (21km 42 Km). No domingo, ocorrem as disputas nos 3km, 5km, 10km, 21km e na principal: a Maratona.

A produção dos kits e outras tarefas da organização do evento são um trabalho de bastidor da qual profissionais como Marcia Stolet, publicitária de 58 anos, participou. O trabalho e o envolvimento com a prova despertaram nela a vontade de correr. Peça-chave nos bastidores das Maratonas de Revezamento do Correio, ela arriscou iniciar no atletismo após observar os atletas, a festa na Esplanada e a montagem da estrutura. De 2004 a 2011, ela teve uma agência de marketing, a Auê Produções e Eventos, responsável por organizar as provas. Criava a identidade visual e cuidava dos detalhes: camisetas, marca, montagem da estrutura... "Virávamos a noite", recorda Stolet.

O despertar para a corrida surgiu com o incentivo da sócia Mônica Lucena. Ela entendeu que era possível a rotina da produção e o esporte. "Comecei a treinar em fevereiro, com a meta de fazer a Volta da Pampulha em novembro do mesmo ano. E deu certo", conta ao Correio. "Fui confiante, mas confesso que passavam as placas que sinalizavam os quilômetros e iam me dando um pouco de agonia. Chovia muito. Meu treinador do lado, porque era a primeira vez de prova longa. Ia passando 5km, 6km, 7km, de repente 10 km, 11 km. Parecia que não ia acabar nunca", detalha. "Eu fui segurando o ritmo, devagar, mas ia chegar. Fui a última da minha equipe, mas cheguei e não parei uma vez. Consigo nem descrever o sentimento, depois eu achava que podia tudo. Daí em diante, as provas continuaram, é viciante. Fazia todas as provas de Brasília e as Maratonas do Correio, mas sempre em equipe", completou a publicitária.

Embora não participe nem produza mais corridas, Stolet exalta a vocação da capital. "Brasília tem, sim, muita gente correndo. É impressionante ver como esse movimento cresceu nos últimos anos — e continua crescendo. Dá pra perceber que não é só uma tendência local, mas Brasília tem vantagens: muito espaço livre, terrenos planos e várias provas legais o tempo todo. "Pra mim, é a capital brasileira das corridas", crava.