Capital receberá o Botafogo no Mané Garrincha pela Copa do Brasil

O Capital receberá o Botafogo no Mané Garrincha em 22 de maio, às 21h30, no duelo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil - (crédito: Paula Reis/Flamengo)

O martelo está batido, O Capital receberá o Botafogo no Mané Garrincha na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada dos jogos nesta quinta-feira e confirmou o duelo de ida no estádio Nilton Santos, no Rio, em 30 de abril, às 19h, e a volta para 22 de maio, às 21h30, no Mané Garrincha.

Havia impasse sobre o local da partida no Distrito Federal devido ao choque de datas do jogo com outras programações agendadas para o dia da partida, mas o impasse foi resolvido e o atual vice-campeão do DF mandará a partida no Mané Garrincha. Uma força-tarefa desmontará a estrutura de um show a tempo de receber a partida. A diretoria do clube estudava instalar arquibancadas metálicas no Estádio Juscelino Kubitscheck, no Paranoá, para aumentar a capacidade da arena, mas desistiu do plano.

Estreante na Copa do Brasil, o Capital eliminou a Portuguesa-RJ na primeira fase e o Porto Velho na segunda. A tual campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo inicia a campanha pelo título inédito na terceira fase.

O Capital será o quinto time da cidade a enfrentar o Botafogo na Copa do Brasil. Apenas um conseguiu despachar o Glorioso do segundo torneio mais importante do país.

Em 2004, o Gama colidiu com o Botafogo na segunda fase. Houve empate por 4 x 4 na primeira partida e triunfo alviverde por 3 x 2 no Maracanã. Dois gols de Victor e um de Thiago classificaram a equipe candanga para as oitavas de final.

Em 2013, foi a vez de o Sobradinho cruzar o caminho do Botafogo. O Leão da Serra foi eliminado por 2 x 0 no placar agregado e deu adeus ao torneio na primeira fase.

O Ceilândia topou com o Botafogo em 2022. Recebeu o adversário no Mané Garrincha e perdeu por 3 x 0. No Rio de Janeiro, perdeu pelo mesmo placar e se despediu na terceira fase.

O último encontro de um time candango com o Botafogo na Copa do Brasil faz dois anos. O Brasiliense tomou 7 x 1 do Glorioso na segunda fase em um só jogo. Foi a pior derrota de um time do Distrito Federal na competição nacional.

Candangos contra o Botafogo na Copa do Brasil

15/03/2023 - Botafogo 7 x 1 Brasiliense (segunda fase)

12/05/2022 - Botafogo 3 x 0 Ceilândia (terceira fase)

20/04/2022 - Ceilândia 0 x 3 Botafogo (terceira fase)

24/04/2013 - Botafogo 2 x 0 Sobradinho (primeira fase)

17/04/2013 - Sobradinho 0 x 0 Botafogo (primeira fase)

07/04/2004 - Botafogo 2 x 3 Gama (segunda fase)

24/03/2004 - Gama 4 x 4 Botafogo (segunda fase)