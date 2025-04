Ceilândia se impõe em Goianésia e estreia com vitória na quarta divisão

Mingoti marca o segundo gol do Ceilândia após cobrança de escanteio na vitória contra o Goianésia pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro - (crédito: Ceilandia E C Torcedor/@ceilandiaec)

A primeira vitória do futebol candango na Série D do Campeonato Brasileiro é do Ceilândia. Na tarde deste domingo, o time alvinegro derrotou o Goianésia por 2 x 1 na estreia na quarta divisão e termina a primeira rodada na segunda posição do Grupo A5. Luiz Fernando (contra) e Mingoti marcaram para o Gato Preto e encaminharam a vitória no primeiro tempo. Jackson diminuiu para o time goiano.

O Ceilândia larga em segundo lugar nos critérios de desempate. O primeiro lugar pertence ao Mixto-MT. O líder derrotou o Porto Velho por 4 x 3. No sábado, o Capital começou perdendo para o Aparecidense por 1 x 0 no Estádio JK, no Paranoá, e encerra a rodada inaugural na vice-lanterna.

"Muito feliz pelo jogo de hoje. Estrear com vitória é sempre muito bom, importante para o grupo. Para mim é mais especial ainda. Depois de um ano e dois meses eu voltei a jogar. Só quem batalhou esse guerra comigo sabe como foi para mim. Quero agradecer a todos pelo que fizeram por mim. Vamos por mais. A Série D começou", disse o volante Wisley à assessoria do Ceilândia depois da partida.

O Ceilândia abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Everaldo invadiu a área pela esquerde e finalizou cruzado. O zagueiro Luiz Fernando se atrapalhou e jogou contra o patrimônio ao fazer 1 x 0. A vitória foi encaminhada em uma cobrança de escanteio. Júnior Timbó bateu e Mingoti cabeceou sem defesa para o goleiro Dida. A vantagem deu conforto ao Ceilândia para administrar o resultado até o intervalo.

Leia também: Árbitro acusa gesto racista em jogo da Série D

No segundo tempo, o Goianésia teve um pênalti a favor. Sandrinho arriscou uma cavadinha, deslocou o goleiro Edmar Sucuri, mas o Ceilândia foi salvo pelo travessão. A defesa pegou o rebote rapidamente e mandou a bola para escanteio. Na cobrança, Jackson subiu de cabeça, acertou a trave, mas a bola voltou nas costas de Edmar Sucuri e estufou a rede do Ceilândia. Sandrinho quase igualou o placar no fim, mas o Ceilândia resistiu e retornou ao Distrito Federal com os três pontos na largada da Série D.

"Por se tratar de uma estreia, ainda fora de casa; por levar em consideração a falta de ritmo de jogo, com alguns jogadores buscando o melhor condicionamento físico, entre outros fatores, posso dizer que é um resultado a se comemorar. Temos um potencial alto para melhorar", disse ao Correio o técnico Adelson de Almeida. O Ceilândia tem uma semana de folga até o duelo em casa contra o Goiânia no sábado, às 16h30, na primeira exibição alvinegra no Estádio Abadião nesta Série D.

FICHA TÉCNICA

Goianésia 1

Dida; Luquinha (André Oliveira), Caio, Luiz Fernando e Ian; Ygor (Mosquito) e Ricardinho (Bruninho); Tabata, Hiago (Wesley), Léo (Sandrinho) e Jackson

Técnico: Betinho

Ceilândia 2

Edmar Sucuri; Diego Bolt, Mingotti, Euller e Everaldo; Lucas Silva, Regino (Wisley) e Júnior Timbó (Rafael Sayão); Kennedy (Wisman), Romarinho (Nando) e Valter Bala (Pablo Félix)

Técnico: Adelson de Almeida

Gols: Luiz Fernando (contra), aos 8, e Mingote, aos 35 minutos do primeiro tempo; Jackson, aos 17 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Wesley e Mosquito (Goianésia), Regino e Nando (Ceilândia)

Estádio: Valdeir de Oliveira, em Goianésia

Público e renda: não divulgados