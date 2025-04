Em noite de homenagens, Leila Cruz recebe escudo Fifa da temporada 2025

24/04/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Árbitra FIFA Leila Pereira recebendo homenagem no treinamento da arbitragem do DF no CECAF bombeiros - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

“Hoje, para mim, é um dia épico”. Com esta frase, Leila Cruz, árbitra Fifa do Distrito Federal, definiu a noite desta quinta-feira (24/4), após receber o escudo da entidade. A juíza ganhou a insígnia durante uma homenagem, promovida pelo presidente de arbitragem, Raimundo Lopo, e pela Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), antes do treinamento com os colegas de profissão, no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros (Cecaf). Após o evento, também foi apresentado o novo preparador físico Alexandre Coutinho.

Única árbitra Fifa de Brasília, Leila Cruz é uma peça requisitada no quadro de arbitragem do Distrito Federal. Mãe e profissional do futebol, a assistente é inspiração de profissional para os colegas da área. Durante a cerimônia, os companheiros demonstraram admiração pela companheira que, no dia a dia, simboliza a liderança entre os árbitros do quadradinho.

Para Leila, o momento vivido é fruto de uma dedicação diária. “Receber esse escudo novamente é uma emoção. O coração falta sair pela boca. Porque todo ano é uma expectativa e saber que é real… isso é por Deus, pela minha família, pelo meu filho André e pela minha federação. Sempre me apoiaram. Por todas as pessoas que estiveram no meu caminho”, agradeceu.

Leila ressaltou, ainda, o significado de carregar a insígnia da maior entidade esportiva do futebol. “Nós temos a representatividade de ter esse escudo, não só por ele ser Fifa, mas por estar em um quadro feminino. Nós temos que nos lembrar que, com esse escudo, eu faço jogos femininos e masculinos. Então, para nós que somos árbitras e assistentes, ter esse escudo é muito gratificante. Do mundo inteiro, são poucos os que tem e é meu nome lá”, completou.

Profissional elogiada

O presidente Raimundo Lopo se orgulhou ao falar de Leila, prestou a homenagem diante do grupo e, ao Correio, falou mais sobre a única mulher Fifa do DF. “Nós a valorizamos como árbitra, como mãe e como mulher. Manter esse escudo em uma federação como a nossa é muito difícil e a Leila conseguiu. Ela foi para o Mundial, fez Libertadores, Campeonato Brasileiro e, ainda, parou para engravidar. Ela voltou, fez as nossas provas, os testes físicos e passou. Os da CBF também. Tem gente no masculino que fez e não passou” exaltou.

Presente no treinamento, a árbitra assistente Kinberlyn Morais se emocionou ao elogiar a brasiliense. “A Leila é representatividade, é a mulher forte, mãe. Ela é um exemplo para a gente, nossa treinadora e nossa inspiração diária”, enalteceu. Em meio às lágrimas, explicou porque é tão especial falar da amiga. “Só nós sabemos o quão é difícil estar no meio masculino e mostrar ser 200% melhor do que um homem”, justificou.

Após a homenagem, o presidente apresentou o novo preparador físico Alexandre Coutinho. Recém-chegado, o preparador passou por clubes como Gama, Paranoá e Sobradinho. Agora, chega para integrar o treinamento diário da arbitragem do Distrito Federal.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima