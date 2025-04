Ceilândia e Capital vencem na segunda rodada da Série D do Brasileirão

Euller comemora o gol da vitória do Ceilândia aos 50 minutos no Abadião: "Não fazia gol desde 2023" - (crédito: Euller Viana/@lucasfotos)

Os representantes do Distrito Federal na Série D do Campeonato Brasileiro venceram neste sábado na segunda rodada do Grupo A5. No Estádio Abadião, 723 torcedores tiveram de esperar até os 50 minutos do segundo tempo para comemorar a segunda vitória e a liderança com seis pontos e mais gols marcados do que o Luverdense-MT (3 x 2) na classificação. No Aluizão, o Capital superou o Porto Velho por 1 x 0 e ocupa o quinto lugar.

Em Ceilândia, o zagueiro Euller assumiu o papel de herói aos 50 minutos da etapa final. A partida se encaminhava para o empate por 0 x 0, quando o estreante Tarta entrou em ação. O meia cobrou escanteio da esquerda e o beque de 1,86m subiu para ganhar do goleiro Willian no alto e escorar para o fundo da rede do adversário.

"Gol importante para mim, mais importante ainda por ter ajudado a equipe com essa vitória difícil em casa. Meu último gol aqui (no Abadião) coma a camisa do Ceilândia foi em 2023 e eu vinha trabalhando muito em busca desse go. Deus me honrou para dar sequência na Série D. O mais importante é o time vencer unido. É uma Série D muito difícil, com grandes equipes fazendo investimento alto na nossa chave. É um grupo muito difícil, mas nós temos condição de sair classificado" Euller, zagueiro do Ceilândia, em entrevista ao Correio Braziliense

O Goiânia vendeu caro o resultado. Obrigou o goleiro Sucuri a operar milagre na etapa final. A expulsão de Rafael Goiano deu pinta de que o Ceilândia teria vida fácil para chegar ao resultado, mas o adversário resistiu, ameaçou e só cedeu praticamente no último lance dos sete minutos de acréscimo. O Gato segurou o resultado e mantém 100% de aproveitamento na quarta divisão do Campeonato Brasileiro.

“Foi um jogo difícil. Individualmente, não fizemos um bom jogo, principalmente do meio para a frente, muito devido à postura do adversário, que veio para fazer um jogo mais lento. Muita cera e muitas faltas. Mas Série D é isso. Não tem jogo fácil”, avaliou o técnico Adelson de Almeida em entrevista ao Correio Braziliense.

Mesmo em uma tarde apagada, o Ceilândia foi persistente ate o último minuto para chegar ao gol no Abadião

Capital



Em Rondônia, o Capital tinha a missão de se recuperar da derrota para o Aparecidense na estreia e conseguiu. O gol do triunfo também saiu nos últimos minutos. Matheus Anjos entrou no lugar de Quarcoo, que teve um gol anulado por impedimento e decidiu a partida.

Depois uma trama ofensiva pela direita, Matheus Anjos aproveitou a sobra para finalizar parcialmente. O goleiro Digão desviou com um leve toque, mas aproveitou o rebote para colocar a bola na rede e decretar a primeira vitória do Capital na história da Série D.

Nova rivalidade do Distrito Federal, Ceilândia e Capital se enfrentarão no próximo sábado, às 16h30, no Abadião. Será o quinto duelo entre os dois times nesta temporada. O Capital prevaleceu na Copa Verde e nos três duelos pelo Candangão.

FICHA TÉCNICA

Ceilândia 1

Edmar Sucuri; Diego Bolt, Mingotti, Euller e Everaldo; Lucas Silva, Regino(Tarta) e Júnior Timbó (Wisley); Kennedy (Rafael Sayão), Valter Bala (Milla) e Romarinho (Nando)

Técnico: Adelson de Almeida

Goiânia 0

William; Lucas Carvalho ( Renan), Rafael Goiano, João Marcus e Vinícius; César, Tony Jr.(Vanzella), Dener (Marco Antônio) e Gustavo Modesto; Cleyton e Jhonathan

Técnico: Vinícius Munhoz

Gol: Euller, aos 50 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Kennedy e Wisley (Ceilândia), Dener, Rafael Goiano e Marcos Antônio (Goiânia)

Cartão vermelho: Rafael Goiano (Goiânia)

Público: 723 pagantes

Renda: R$ 13.590,00

Árbitro: Julian Negreiros (AC)