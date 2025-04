Tristeza toma conta do Palmeiras após perda da liderança no Brasileirão

O defensor Gustavo Gómez, do Palmeiras, admitiu tristeza com a derrota para o Bahia, no domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. O resultado tirou a equipe da liderança e fechou a rodada em segundo lugar, atrás do Flamengo: 14 pontos contra 13. De quebra, o revés ainda encerrou uma série positiva que incluía vitórias no Allianz Parque e fora dele.

Para piorar a situação, o Bahia garantiu o triunfo nos acréscimos, após boa jogada de Kayky com o meia Cauly. O time comandado por Rogério Ceni chegou aos nove pontos e ocupa a sétima colocação.

“Viemos de sete vitórias. Ficamos muito tristes pela derrota hoje, mas acho que o nosso time fez um bom jogo. Não fizemos o gol, criamos muito… Ficamos muito tristes pela derrota no último lance. Acho que o gol deles foi um golpe forte para nós, mas também já ganhamos muitos jogos no último minuto, então foi tipo isso. Fizemos um bom jogo, ficamos muito tristes pela derrota, mas agora vamos descansar e preparar o próximo jogo”, disse Gustavo Gómez.

Maratona do Palmeiras

O Verdão agora enfrenta o Ceará pela Copa do Brasil, na partida de ida da terceira fase, no Castelão. No domingo, encara o Vasco, pela oitava rodada do Brasileirão. O time carioca mandou o confronto para o Mané Garrincha, em Brasília.

