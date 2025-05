João Fonseca é eliminado na estreia no Challenger de Estoril, em Portugal

João Fonseca troca bolas com o adversário holandês no saibro, em Portugal: derrota contundente na primeira rodada - (crédito: Divulgação/Millenium Estoril Open)

João Fonseca está eliminado do Challenger de Estoril. Nesta quarta-feira, o tenista brasileiro número 65 do mundo perdeu para o holandês Jesper De Jong (93º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, e deu adeus ao torneio disputado em Portugal.

O torneio em Portugal foi disputado no saibro. As próximas duas competições dele também serão no piso usado no Grand Slam de Roland Garos. João Fonseca competirá no Masters 1000 de Roma, na Itália, a partir de 7 a 18 de maio. Na sequência, ele disputará o Major francês, a partir de 25 de maio.

Apesar da derrota, o ano de João Fonseca continua surpreendente. Ele conquistou o Challenger 125 de Camberra, na Austrália, em janeiro. Em março, ganhou também o Challenger em Phoenix, nos EUA. Um mês antes, havia brilhado no ATP 250, em Buenos Aires, na Argentina.