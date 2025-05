NBB: Brasília perde para o São Paulo na prorrogação e é eliminado dos playoffs

O sonho acabou. O retorno do Brasília aos playoffs durou pouco e o time foi eliminado após perder para o São Paulo por 78 x 77, na prorrogação, neste sábado (3/5), no ginásio do Morumbi, pelas oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe candanga teve a chance de vencer e igualar a série, mas desperdiçou dois lances livres no fim e viu Ricardo Fischer anotar uma cesta nos últimos segundos para garantir o triunfo do tricolor.

O plantel do técnico Dedé Barbosa disputou ponto a ponto até o fim, mas pecou nos momentos decisivos da partida novamente e deu adeus à competição. Contando a fase regular, esta foi a oitava derrota nos últimos sete jogos do Brasília. O resultado encerra de forma amarga a melhor campanha dos últimos anos de um representante do Distrito Federal na liga.

Gemadinha foi de herói a vilão na partida. Cestinha do Brasília com 18 pontos, o jogador acertou uma bola de três com 18 segundos restando para deixar os candangos na frente por quatro pontos. No entanto, após Coelho acertar outro chute do perímetro para o tricolor e deixar a diferença em um ponto, Gemadinha desperdiçou dois lances livres que poderiam dar mais conforto aos brasilienses. No fim, o armador Ricardo Fischer, ex-Brasília, acertou uma cesta com apenas dois segundos no relógio para deixar os paulistas na frente e selar o placar em 78 x 77.

Além de Gemadinha, Gui Santos contribuiu com 16 pontos e Lucas Lacerda fez 12. Herói no jogo 3, Daniel Von Haydin teve atuação apagada e somou apenas sete pontos, com dois acertos em 12 arremessos. Do outro lado, o maior pontuador da noite foi Fischer, com 20 pontos.

Com o resultado, o Brasília se despede da edição 2024/25 do NBB. Apesar do final trágico, a equipe teve motivos para celebrar ao longo da temporada. Foram 19 vitórias e 15 derrotas, a melhor campanha do basquete candango desde 2016/17, quando o então Lobos somou 19 triunfos e nove reveses.

