Abel Ferreira evita projetar adeus de Estêvão: "não quero pensar nisso"

A despedida de Estêvão do Palmeiras está cada vez mais próxima. De estadia em São Paulo até o fim da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em julho, o prodígio de 18 anos sairá do alviverde para defender o Chelsea, da Inglaterra, e já causa saudades no torcedor. Ao ser questionado pelo Correio sobre uma futura projeção do esquema tático do alviverde sem o atacante durante o jogo contra o Vasco, o técnico Abel Ferreira exclamou a vontade de não pensar na saída da joia no momento.

Na temporada de 2025, o atleta de 18 anos é um dos pilares da equipe do treinador português. Participando da maioria das jogadas resultantes de gols, o brasileiro divide a artilharia com o argentino Flaco López, com sete gols cada. A venda de Estêvão está oficializada desde junho de 2024. A ida para o Chelsea foi escolha do jogador, que se agradou com o planejamento do clube inglês e com a confiança demonstrada pela diretoria no trabalho do atacante.

Por outro lado, o assunto aparenta ser delicado para Abel Ferreira. Na resposta ao Correio, o português brincou "Não faça essa pergunta", pediu, aos risos. Depois, complementou. "Eu não quero pensar nisso. Quando chegar o momento dele ir embora, será um prêmio para todos nós. Para o treinador, o staff, a direção e a formação do Palmeiras. Não é o primeiro, nem o segundo e nem será o último. Prometo que, no final, eu farei a minha seleção, quando ele for embora e com todos os jogadores que formamos aqui e vendemos", despistou.

À disposição, o português terá peças como Vitor Roque, Paulinho e Maurício para formar um novo ataque sem Estêvão. Entretanto, Abel não deixou de elogiar, de forma modesta, o jogador. "O imaginem em um gramado top, como aquele do Camp Nou, que vocês viram quarta-feira (empate por 3 x 3 entre Barcelona e Internazionale, pela Liga dos Campeões). Se todos tiverem um pouco de paciência, o treinador para onde ele for, a equipe para onde ele for. Não irei continuar para o ego dele não ficar muito inflado e isso eu não quero", comentou.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima