Perfil da TNT Sports comete gafe na final da Copa do Brasil Sub-17

O perfil oficial da TNT Sports Brasil cometeu uma gafe na final da Copa do Brasil Sub-17. Após o término da disputa de pênaltis entre Vasco e Bahia, a emissora deu o título para o Tricolor de Aço. Porém, o vencedor foi o Cruz-Maltino, que fez 5 a 3 e confirmou o título invicto. Assim, a publicação foi apagada e, depois, publicada com o verdadeiro campeão.

TEM QUE RESPEITAR O GIGANTE DA COLINA! ???? O Vasco sofreu, mas venceu o Bahia nos pênaltis e conquistou a Copa do Brasil sub-17! É mais um título para a base cruzmaltina #CopaDoBrasilSub17 pic.twitter.com/KgVGCXDIOA — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 6, 2025

Em final inédita e em jogo único, o Vasco levou a melhor sobre o Bahia nos pênaltis e conquistou o título da Copa do Brasil Sub-17. No tempo normal, as equipes empataram por 2 a 2, no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Andrey e Cristofer marcaram para os cariocas, enquanto Victor Guilherme e Anthony deixaram tudo igual para os baianos. Assim, o jogo foi para as penalidades.

Na disputa de pênaltis, a estrela de Lucas Andrade brilhou. O goleiro vascaíno defendeu a cobrança de Victor Guilherme e garantiu a vitória por 5 a 3. O Vasco teve 100% de aproveitamento e converteu suas cobranças com Lucas Rafael, Pedro Augusto, Emanuel, João Victor e Breno Sales. Já do lado do Bahia, Dell, Emerson e Emanuel converteram suas batidas.

Foi o primeiro título do Vasco na competição desde que recebeu a chancela da CBF, em 2013. Antes, os cruz-maltinos venceram em 2008. Sob o comando da entidade, os vascaínos foram vices em 2022, diante do Palmeiras. Agora, venceram de forma invicta. O Flamengo, com dois, é o maior vencedor do Rio de Janeiro. O Fluminense, campeão em 2024, também tem um.

