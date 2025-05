Cruzeiro empata com Mushuc Runa e é eliminado da Sul-Americana

O Cruzeiro empatou com o Mushuc Runa, do Equador, e foi eliminado da Sul-Americana - (crédito: - Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

O Cruzeiro está eliminado da Sul-Americana. Com time misto, a Raposa empatou com o Mushuc Runa por 1 a 1, nesta quarta-feira (7), no Equador, pela 4ª rodada do Grupo E, e assim deu adeus à competição. Em jogo truncado, os equatorianos aproveitaram a altitude e saíram na frente do placar com Orejuela, no entanto, os cruzeirenses empataram com Lautaro Díaz, também na etapa final.

Com o empate, o Cruzeiro somou o seu primeiro ponto na competição, mas não tem mais chances de classificação às oitavas ou aos play-offs. Assim, ocupa a lanterna do Grupo E. Já o Mushuc Runa lidera a chave com 10 pontos. A Raposa volta a campo no próximo domingo (11), às 16h (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 8ª rodada do Brasileirão.

Gols apenas no segundo tempo

O primeiro tempo foi truncado. O Cruzeiro teve mais o controle da posse de bola, no entanto, não finalizou em gol, assim como o Mushuc Runa. Dessa forma, os goleiros praticamente não trabalharam na primeira etapa. Na reta final, o time equatoriano explorou os chutes de longe e os cruzamentos. Embora tenha ameaçado, não conseguiu criar nenhuma chance clara.

O panorama mudou na etapa final. Assim, as equipes conseguiram criar mais chances. O Mushuc Runa largou na frente com gol de Orejuela, que aproveitou falha de Kauã Prates após cruzamento de Penilla. O Cruzeiro, no entanto, não se abateu. Lautaro Díaz quase empatou em chute de fora da área no minuto seguinte. Depois, o argentino aproveitou rebote de Eduardo e empatou.

Após empatar o jogo, o Cruzeiro diminuiu o ritmo, mas ainda tinha o controle das ações. Porém, a partida voltou a ficar animada na reta final. Ambas equipes exploraram a altitude e levaram perigo. Do lado mineiro, Lucas Romero mandou por cima. Já os equatorianos fizeram Cássio trabalhar em chute de Penilla. O placar, no entanto, permaneceu empatado até o apito final.

MUSHUC RUNA (EQU) X CRUZEIRO

Sul-Americana – 4ª rodada do Grupo E

Data: 07/05/2025

Local: Estádio Olímpico de Riobamba, Riobamba (EQU)

Gols: Orejuela, 1-0 (9’/2ºT); Lautaro Díaz, 1-1 (15’/2ºT)

MUSHUC RUNA: Formento; Quiñones, Haquín, Quintero e Mina; Dávila, Tapiero, Arce, Orejuela e Penilla; Simisterra (Caicedo, 24’/2ºT). Técnico: Éver Almeida

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kauã Prates (Fagner, 33’/2ºT); Walace (Lucas Romero, 14’/2ºT), Murilo Rhikman, Eduardo (Dinenno, 23’/2ºT) e Rodriguinho (Kaique Kenji, 14’/2ºT); Lautaro Díaz e Bolasie (Wanderson, 23’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Roberto Pérez (PER)

Auxiliares: Cotrina Villanueva (PER) e Pablo Luyo (PER)

VAR: Michael Espinoza (PER)

Cartões amarelos: Dávila, Arce e Penilla (MUR); Jonathan Jesus e Murilo Rhikman (CRU)

