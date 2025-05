Felipe Surian é o novo técnico do Capital para a Série D do Brasileirão

Felipe Surian desembarca no Capital com o que o Capital precisa no currículo: título da Série D em 2016 pelo Volta Redonda - (crédito: Daniel Vieira/Treze)

Campeão da Série D do Campeonato Brasileiro em 2016 pelo Volta Redonda, Felipe Surian é o novo técnico do Capital para os próximos 10 jogos do atual vice-campeão do Distrito Federal na quarta divisão e o duelo de volta com o Botafogo pela terceira fase da Copa do Brasil. O treinador herda a prancheta de Roberto Fernandes. O antecessor foi demitido depois do empate por 1 x 1 com Mixto no sábado à noite, no Estádio JK, no Paranoá.

O último trabalho de Surian foi no Treze-PB. Nascido em Juiz de Fora (MG), o ex-zagueiro iniciou a carreira no Tupi-MG e tem passagem por Anápolis, Villa Nova, Portuguesa-RJ, Floresta-CE, entre outros. Uma dos grandes trabalhos de Surian foi no Volta Redonda. O treinador pediu demissão do clube paraibano para assumir o Capital.

Quinto colocado no Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Capital tem o quarto tecnio diferente nesta temporada. A meta é subir para a Série C e o clube faz de tudo para turbinar o projeto enquano há tempo de recuperação na competição na qual tem apenas uma vitória em quatro partidas.

A equipe do Distrito Federal perdeu para o Aparecidense na estreia, ganhou fora de casa do Porto Velho, voltou a perder na terceira rodada para o Ceilândia e deixou escapar o triunfo contra o Mixto nos acréscimos no último sábado em uma partida marcada pela saída do árbitro sob proteção da Polícia Militar.