Mais um? CazéTV ‘supera’ ESPN e está perto de contratar comentarista esportivo

O comentarista Fernando Campos, mais conhecido como Donan, encerrou sua passagem pela ESPN após três anos de casa. A saída aconteceu na segunda-feira (12) por decisão do próprio comunicador, que deve assinar com a CazéTV nos próximos dias. Aliás, grandes nomes do jornalismo esportivo têm deixado emissoras renomadas para abraçar o projeto do canal que leva a alcunha de Casimiro Miguel.

Donan, de acordo com a coluna F5, recebeu um convite para integrar o time de comentaristas da CazéTV especialmente durante o Mundial de Clubes da Fifa — entre junho e julho. A plataforma gerida pela Livemoode adquiriu o direito de 39 partidas da competição, incluindo confrontos envolvendo os brasileiros. Trata-se de uma estratégia do canal para robustecer sua equipe e, consequentemente, atrair mais torcedores em meio ao torneio.

“Quero novos desafios e acredito que esse projeto tem muito a oferecer ao jornalismo esportivo digital”, afirmou a pessoas próximas à negociação. Embora o contrato com a CazéTV ainda não seja oficial, fontes indicam que o acordo está costurado.

Trajetória e saída da ESPN

Fernando Campos participou de programas como o ‘SportsCenter’ ao longo de sua passagem pela emissora paulista, iniciada em 2022. Além disso, esteve envolvido em algumas das transmissões mais relevantes do canal — como as de Premier League e Copa Sul-Americana, por exemplo. O comunicador também coleciona passagens pelo extinto ‘Esporte Interativo’, onde iniciou sua carreira em 2012, e pela DAZN.

Ele, aliás, se une a nomes como o do ex-jogador Djalminha e de Gabriel Simões, que deixaram mais recentemente a ESPN para assinar com a CazéTV. A expectativa é que os imbróglios finais se resolvam muito em breve, e Campos seja anunciado nos próximos dias.

CazéTV no mercado

Apesar de já consagrado no meio esportivo, o canal de Casimiro Miguel tem feitos movimentos de expansão que o colocam na mira da grandes emissoras. Isso porque além de vencer a concorrência da ESPN por grandes nomes, a CazéTV também ‘tirou’ a apresentadora Bárbara Coelho, um dos destaques femininos no jornalismo, da Globo recentemente. Marcelo Adnet seguiu o fluxo e assinou com a plataforma.

Adnet terá um programa semanal denominado ’30 minutos’ – em alusão à duração da exibição, sem considerar os acréscimos, que serão definidos ao longo da atração. Ainda de acordo com a coluna ‘F5’, o quadro do humorista irá ao ar nas noites de domingo logo após o ‘Tempo de Bola’, da apresentadora Bárbara Coelho.