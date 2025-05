Palmeiras volta a superar os arquirrivais em número de vitórias

O Palmeiras atingiu uma marca inédita no século. Afinal, após vencer o São Paulo no domingo (11), na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão agora leva vantagem no retrospecto contra seus três principais rivais do estado.

Contra o mesmo São Paulo, por exemplo, os números são apertados e o último Choque-Rei foi decisivo. Ao todo, são 361 jogos, 121 vitórias, 120 empates e 120 derrotas. Além disso, são 464 gols marcados e 453 gols sofridos. Já contra os outros dois rivais, a vantagem ainda é maior.

No retrospecto contra o Corinthians são 394 jogos, 140 vitórias, 121 empates e 133 derrotas. Também soma-se 554 gols marcados e 502 gols sofridos. Já contra o Santos são 353 partidas , 153 triunfos, 92 igualdades e 108 revés. Além disso, aparece na conta 590 tentos marcados e 488 sofridos.

Esta é a quinta vez na história que o Palmeiras consegue a vantagem no retrospecto dos três simultaneamente. As outras foram: de 1932 a 1954, de 1965 a 1974, 1976 a 1979 e de 1995 a 2000.

















Palmeiras cresce nos clássicos com a chegada de Abel Ferreira

Somando todos os desempenhos contra Corinthians, Santos e São Paulo, são 1108 jogos, 414 vitórias, 333 empates e 361 derrotas. Estes números positivos coincidem justamente com a chegada de Abel Ferreira.

Afinal, desde que chegou ao Palmeiras, o treinador português disputou 60 clássicos, com 29 vitórias, 19 empates e 12 derrotas. A principal vítima, aliás, é o Santos que perdeu 11 vezes para o Verdão e só conseguiu bater a equipe de Abel Ferreira duas vezes neste período. Já a equipe que mais venceu o comandante foi o São Paulo. Sete vezes. Em contrapartida, o Alviverde bateu o tricolor com o técnico na beira de campo em 10 oportunidades.

