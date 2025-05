Carlo Ancelotti confirma acerto com a Seleção: "Assumo dia 26"

Carlo Ancelotti confirmou, na manhã desta terça-feira (13/5), o acerto com a CBF para assumir a Seleção Brasileira em 26 de maio e estrear em junho nas partidas contra o Equador e o Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Desconfortável com a pressa do presidente Ednaldo Rodrigues em anunciar o acerto, antecipando-se, inclusive, ao Real Madrid, o técnico italiano de 65 anos tentou falar pouco sobre o assunto em respeito ao clube.

“Se hoje não tivesse a conferência de imprensa seria fantástico, mas há coisas que não posso explicar agora porque estou no Real Madrid e quero respeitar esta camisa. Quero respeitá-la até o último dia. Queria ganhar a Liga, a Champions, mas estou muito feliz", disse na entrevista coletiva desta manhã, em Madri, antes do duelo desta quarta contra o Mallorca pela penúltima rodada de LaLiga.

Questionado sobre o acerto com a CBF, o técnico confirmou. "A partir do dia 26 vou ser o treinador do Brasil e é um desafio muito importante, mas quero terminar bem este trecho final desta fantástica aventura aqui. Sei que você está interessado no que penso e no que quero fazer, mas os tempos são o que me resta aqui, pelo respeito que tenho por esses fãs e por esses jogadores", respondeu ao jornalista.

Questionado mais uma vez sobre as razões da pressa da CBF e a tranquilidade do Real Madrid no processo de transição, Carletto preferiu se esquivar: "Cada um age como quer agir melhor. A CBF divulgou o comunicado e a partir do dia 26 sou o treinador do Brasil. O Real Madrid fará o comunicado quando quiser, não há nenhum tipo de problema e o fará quando considerar apropriado”, afirmou o técnico.

Carlo Ancelotti comandará o Real Madrid em mais três jogos e falou sobre o fim do ciclo. "Sempre tive em mente que um dia acaba. Eu me diverti muito e acho que todos, mas há um momento em que acaba. O futebol é como a vida, algo começa e acaba, eu me diverti muito. No dia 26, é outro desafio. Nunca tive um problema com o clube e nunca terei. Um dia tinha que acabar. Ganhamos muito e vai ficar uma memória para o resto da vida", ponderou.

O novo treinador da Seleção driblou sobre os rascunhos para a primeira convocação do Brasil. "Agora tenho que preparar os jogos do Madrid, tenho isso muito claro na minha cabeça e no dia 26 terei outra coisa para fazer", despistou.

Ancelotti também falou sobre a suposta insatisfação de Rodrygo com Real Madrid manifestadas antes e depois da derrota por 4 x 3 para o Barcelona. O atacante deixou o treino desta terça mais cedo.

“Ele teve febre na semana passada que não lhe permitiu chegar ao seu melhor nível. Hoje ele teve um desconforto na perna que deve ser avaliado e depois houve muita especulação sobre isso. Rodrygo tem um carinho especial, especialmente eu", amenizou.

