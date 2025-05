Zico comenta sobre Ancelotti na Seleção Brasileira: "Competência fantástica"

O técnico italiano Carlo Ancelotti é oficialmente o novo comandante da Seleção Brasileira, conforme anúncio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A contratação de Ancelotti gerou repercussões mundiais, e o ex-treinador Zico declarou ao jornalista José Natal que o considera um “ grande nome”.

Zico destacou que o italiano é “um cara que está mais do que acostumado a trabalhar com brasileiro, adora o futebol brasileiro, desde quando jogava, jogou com muitos brasileiros.” Considerando que a maioria dos jogadores atuam na Europa, Zico se diz favorável na escolha de um treinador estrangeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“É um cara com uma competência fantástica”, celebrou Zico. “O nome dele na minha cabeça sempre esteve em primeiro lugar, por causa de todos esses pontos importantes. Fez muitos jogadores brasileiros se destacarem por onde passou em seus times. Então, acho que tem tudo para fazer um grande trabalho e a Seleção Brasileira mudar totalmente daquilo que vinha fazendo nesses últimos tempos.”