Fisiculturista de 30 anos morre durante competição

Morreu, aos 30 anos, o atleta fisiculturista Wanderson da Silva Moreira. Ele participava de uma competição em Campo Grande, quando morreu. Conforme nota publicada pelo evento Pantanal Contest, Wanderson passou mal na terceira competição seguida e não resistiu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na nota, divulgada através das redes sociais, a organização da competição informou que prestou todo atendimento necessário em menos de 5 minutos e duas ambulâncias foram disponibilizadas. A organização do evento destaca ainda a importância dos atletas manterem os exames atualizados e não ocultar informações sobre o estado de saúde do treinador.



















Wanderson deixou esposa e um filho de 5 anos.

Dias antes da competição, Wanderson publicou uma foto com uma mensagem para esposa prometendo levar o troféu Overall. "Hoje vim sem você mais farei o possível pra levar mais uma pra casa", escreveu. Nos comentários, a companheira dele desejou boa sorte no torneio.

Nas redes sociais, Wanderson publicava a rotina de treinos com frases motivacionais. Em uma publicação fixada ele escreveu "De uma brincadeira virou uma paixão amo esse meu esporte amo me superar a cada campeonato e seguimos em busca do OVERALL".

Após a morte do jovem, vários comentários foram deixados se despedindo do atleta.

Outro caso

Na semana passada, o mundo do esporte se despediu também do fisiculturista Gui Bull. Assim como Wanderson, ele também morreu aos 30 anos. Pelas redes sociais, a namorada de Gui ressaltou que ele não fazia uso de anabolizantes e a morte ocorreu em decorrência de uma asfixia por broncoaspiração.