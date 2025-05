‘Desde criança, sonhava em jogar a Libertadores’, festeja Rwan

Rwan deu conta do recado no ataque. Telles e Artur reconhecem - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O atacante Rwan foi um dos destaques da vitória do Botafogo sobre o Estudiantes por 3 a 2, nesta quarta-feira (14), no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O camisa 9 marcou o primeiro gol da equipe alvinegra e contribuiu diretamente para manter o Glorioso vivo na briga pela classificação às oitavas de final do torneio continental.

“Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol na Libertadores. É uma competição gigante, com muita história. Desde criança, sonhava em jogar esse tipo de torneio. Poder ajudar o Botafogo com gol e desempenho é muito gratificante. Agora é manter o foco total, porque ainda temos um jogo decisivo pela frente”, afirmou Rwan.

Com o resultado, o Grupo A segue embolado: a Universidad de Chile lidera com dez pontos, seguida por Estudiantes e Botafogo, ambos com nove, e Carabobo, com um. Na última rodada, o time brasileiro enfrenta a La U, no mesmo Nilton Santos, no em confronto direto pela vaga. O Mais Tradicional precisa da vitória.

O gol diante dos argentinos foi o primeiro de Rwan na Libertadores e o segundo dele com a camisa do Botafogo. A fera, então, valorizou o Estudiantes e, sobretudo, os companheiros de trabalho.

“A gente sabia da importância da partida e da força do Estudiantes, mas o grupo entrou concentrado, com vontade de vencer. Tivemos uma grande atuação coletiva, e isso fez a diferença. Vamos com tudo para esse último jogo, porque nosso objetivo é a classificação e acreditamos muito nesse elenco”, completou o atacante.

