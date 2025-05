Desdobramentos da prisão dos acusados por extorsão a astro do Tottenham

Polícia prende dois suspeitos por extorsão da Son, atacante do Tottenham - (crédito: Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

Son Heung-min, capitão do Tottenham e principal nome da seleção sul-coreana, denunciou à polícia de seu país uma tentativa de chantagem envolvendo uma alegação falsa de gravidez. Confirmada pela assessoria, a queixa ocorreu após a divulgação de informações sobre a suposta extorsão — articulada por um casal com objetivo de conseguir dinheiro em troca de silêncio.

A empresa responsável pela gestão da carreira do jogador, a Son & Football Limited, confirmou a apresentação da queixa e afirmou que medidas legais já estão em curso. “Gostaríamos de informar que Son Heung-min é claramente a vítima deste incidente”, declarou em nota.

Enquanto isso, a polícia sul-coreana segue conduzindo as investigações acerca do caso. A assessoria do atleta, por sua vez, garantiu atualizações quanto aos desdobramentos assim que obtê-los. O astro ainda não se manifestou publicamente sobre o ocorrido.

Prisões e detalhes da investigação

As autoridades locais confirmaram, nessa quarta-feira (14), a prisão de uma mulher com cerca de 20 anos e de um homem de aproximadamente 40. Suspeita-se que o casal tenha participado do plano de extorsão ao atleta. A investigação aponta que os dois ameaçaram o atacante ao afirmar que divulgaria publicamente a false informação sobre a gravidez.

A Agência Nacional de Polícia da Coreia do Sul ainda explicou que os dois suspeitos exigiram dinheiro para manter a suposta gravidez em sigilo. As autoridades seguem analisando o caso, e mais detalhes deverão ser divulgados conforme o andamento do inquérito.

Posicionamento da defesa

A Son & Football Limited reforçou o compromisso em adotar “ação legal firme” contra os acusados. “Eles ameaçaram o jogador dizendo que divulgariam informação falsa sobre um suposto filho. Ressaltamos que Son Heung-min é inegavelmente a vítima neste caso”, destacou a agência em outro trecho do comunicado.

A falsa acusação repercutiu de forma significativa tanto na Coreia do Sul quanto na Inglaterra, onde Son atua desde 2015. Reconhecido por sua disciplina e dedicação ao esporte, o atacante goza de ampla popularidade, principalmente entre os torcedores sul-coreanos, que acompanham de perto sua trajetória no futebol europeu.

Contexto no Tottenham

Son Heung-min retornou recentemente aos gramados após um mês afastado por conta de uma lesão no pé. O atacante participou da última rodada da Premier League e se prepara para a decisão da Liga Europa, marcada para 21 de maio, às 16h (de Brasília), contra o Manchester United.