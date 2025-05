Brasil não usará camisa vermelha, diz Samir Xaud, candidato à presidência da CBF

Samir Xaud, único candidato à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), assegurou que a Seleção Brasileira não utilizará camisa vermelha na Copa do Mundo de 2026. "A camisa brasileira é verde amarela", disse Xaud, em entrevista à CNN Brasil. Presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, Xaud registrou sua chapa neste domingo (18/5).

Em abril, o site especializado Footy Headlines, famoso por publicar notícias sobre o vazamento de uniformes de times e seleções, informou que a Seleção Brasileira teria uma camisa vermelha como segundo uniforme na Copa do Mundo de 2026. De acordo ainda com o site, o uniforme reserva do Brasil para 2026 ainda levaria a logo da Jordan, uma das linhas da empresa de material esportivo. A camisa, produzida pela Nike, segundo o Footy Headlines, estaria disponível a partir de março de 2026.

A notícia desencadeou em diversas críticas por políticos ligados ao espectro político da direita. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou no X (antigo Twitter), afirmando que o uniforme da Seleção "sempre foi um símbolo da nossa identidade nacional". E acrescentou: “Nossa bandeira não é vermelha, e nunca será! Essa mudança precisa ser repudiada veementemente”.

Também no X, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou: “O juiz também será nosso? A camisa vermelha proporciona essas vantagens…”. Já o deputado Zé Trovão (PL-SC) apresentou um projeto de lei que obriga o uso exclusivo das cores da bandeira nacional em materiais oficiais e promocionais de representações esportivas.

Diante da repercussão, a CBF divulgou nota oficial negando que as imagens vazadas representem uniformes oficiais da Seleção para o próximo Mundial. A entidade reafirmou o compromisso com seu estatuto, embora o próprio regulamento permita a introdução de uma nova cor mediante aprovação da diretoria.

“A CBF esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais. Nem a CBF, nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção. A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike”, diz o comunicado.