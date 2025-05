Ex-zagueiro Lúcio apresenta melhora progressiva em quadro clínico após queimadura

Internado desde a última sexta-feira (16/5) no Hospital Brasília, ele sofreu queimaduras em 18% do corpo após um acidente doméstico envolvendo a explosão de uma lareira ecológica - (crédito: Divulgação/CBF)

O ex-zagueiro da seleção brasileira Lúcio, de 47 anos, apresenta melhora progressiva em seu estado de saúde, conforme comunicado divulgado nas redes sociais do próprio jogador neste domingo (18/5). Segundo a nota, o ex-atleta segue consciente e estável, sob monitoramento contínuo da equipe médica, que mantém otimismo quanto à sua recuperação.

Internado desde a última sexta-feira (16/5) no Hospital Brasília, ele sofreu queimaduras em 18% do corpo após um acidente doméstico envolvendo a explosão de uma lareira ecológica. Em nota, a instituição hospitalar, localizada no Lago Sul, informou que no sábado (17/5), o jogador "passou por curativo das lesões e mantém boa evolução clínica".

Lúcio marcou época no futebol mundial com passagens por clubes como Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Inter de Milão — onde conquistou a Liga dos Campeões da UEFA — e Juventus. No Brasil, atuou por Guará, Gama, Internacional, São Paulo, Palmeiras e Brasiliense, além de uma passagem pelo futebol indiano. Ele encerrou a carreira profissional em 2020.

Pela seleção brasileira, jogou na Copa do Mundo de 2002, de 2006 e foi capitão na campanha de 2010. Ao longo da carreira, somou 787 partidas e 54 gols entre clubes e seleção.

*Com informações da Agência Estado



Saiba Mais Esportes Lesionado, Ferreirinha só deve retornar ao São Paulo após o Mundial

Lesionado, Ferreirinha só deve retornar ao São Paulo após o Mundial Esportes Maior ídolo do Leicester faz 200º gol e encerra era no clube

Maior ídolo do Leicester faz 200º gol e encerra era no clube Esportes Ronaldo critica nova eleição na CBF: ‘Palhaçada’