Brasileirão Feminino: Real Brasília deixa vitória escapar contra o América

O Real Brasília empatou por 1 x 1 com o América-MG neste domingo, no Estádio Defelê, pela 11ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro, e segue com apenas uma vitória em cinco jogos na casa própria na competição. As Leoas do Planalto deixaram os três pontos escapar.

O Real Brasília abriu o placar no primeiro tempo com um gol de cabeça de Hilary. O América tentou o empate, mas o grito de comemoração só veio no segundo tempo, quando Emily Arias bateu firme dentro da área e balançou as redes para deixar tudo igual.

Com o resultado, o América está em sétimo, com 16 pontos. O Real Brasília, por sua vez, é o 13° colocado, com nove. Ainda restam quatro rodadas até o fim da primeira fase do campeonato. Os oito melhores avançam às quartas de final. Apenas o Cruzeiro se garantiu na próxima fase.

O técnico do Real Brasília, Dedê Ramos, analisou o resultado em entrevista o Correio. "Jogo difícil diante de uma equipe que está no G8, com uma pontuação bem considerada. Sabíamos da dificuldade que teríamos no jogo, até por causa dos nossos contratempos, como lesões importantes", explicou.

As Leoas do Planalto ocupam o 13º lugar com nove pontos, apenas três a mais do que Juventude e Sport. Ambos ocupam a zona de rebaixamento na Série A1. "Contávamos com vitória, por exemplo, contra o Juventude e 3B da Amazônia. Começou a apertar mais o campeonato para a gente. A realidade é não cair", admite Dedê Ramos.

O treinador projetava um bom resultado contra o América-MG e conseguiu. "Hoje era um jogo em que nõs tínhamos que pontuar. Nós buscamos a vitória para afastar o risco de rebaixamento, mas diante de todo esse contexto, não deixa de ser um resultado aceitável. Temos que estar pontuando em cada jogo para não cair", adverte.

Começamos o jogo na frente, mas logo o América-MG mudou o sistema de jogo e foi para uma linha de três, um 3-5-2, e acabou dando um desencaixe na gente. As meninas demoraram a se ajustar. Conseguimos no fim do primeiro tempo, mas no início do segundo fomos para o 3-5-2 também, conseguimos espelhar, houve muita bola alçada e nos comportamos bem", analisa Dedê.

O técnico lamenta a falta de capricho do Real Brasília no fim da partida. "Tivemos a questão de não matar o jogo, de caprichar mais com a bola no nosso pé, sermos mais eficientes no último terço, mas estávamos diante de um adversário muito difícil, duro, não é descartável esse ponto. Agora é trabalhar. Temos um jogo dificílimo na quarta contra o São Paulo. Precisamos buscar evolução para conseguir os resultados e não cair".