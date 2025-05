Copa do Mundo Feminina: Fifa realiza inspeção no Mané Garrincha

O Mané Garrincha, reformado para a Copa do Mundo de 2014, é o segundo maior estádio do Brasil e chamou a atenção da FIFA para sediar a competição. - (crédito: Cadu Ibarra/CB/DA Press)

Anunciada oficialmente como uma das oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, Brasília já se prepara para cumprir com o caderno de exigências da Federação Internacional de Futebol (Fifa) para recepcionar os jogos da maior competição do esporte. Nesta segunda-feira (19/5), o estádio Mané Garrincha recebeu uma comitiva da Fifa, formada por cerca de 20 pessoas, que veio inspecionar as diversas áreas da arena.

Leia também: Simone Biles emociona formandos em discurso sobre coragem e autenticidade





A ideia da inspeção é avaliar as áreas do estádio para que a Fifa decida como cada espaço será utilizado. Segundo a Valesca Araújo, head de competição e serviços da organização, essa visita serve para entender o potencial da arena. “O objetivo não é fazer grandes intervenções ou ter grandes construções temporárias. Então, cada área analisa o espaço que necessita para ver o que o estádio já tem. A partir disso, a gente volta para um estudo mais aprofundado dessa divisão dos espaços, para decidir como prover um melhor serviço para os fãs", explica Valesca.



Brasília é a última das oito cidades-sede a receber essa leva da inspeção. O Mané Garrincha, reformado para a Copa do Mundo de 2014, é o segundo maior estádio do Brasil e chamou a atenção da Fifa para sediar a competição. “A estrutura do estádio é incrível e, justamente por isso, ele já foi selecionado. A capacidade é bem diferenciada, e os espaços dentro da área de competição, além do conforto dos vestiários também são pontos positivos", afirma a head de competição e serviços.

A capital federal, assim como as outras cidades, deve receber, no mínimo, cinco jogos da Copa do Mundo. A expectativa, tanto pela capacidade de acolher aproximadamente 72 mil torcedores quanto pela importância da cidade, é de que o Mané Garrincha será palco de alguma partida grande, como abertura ou semifinais do torneio.

Para a Fifa, Brasília será fonte de muita animação para a competição e terá relevância logística na realização dos jogos. “O que a gente espera, primeiramente, é a vibração dos brasileiros. Aqui a gente está no centro do país e isso vai facilitar muito para quem quiser vir e não estiver em uma cidade-sede. Brasília, como a capital, fornece todo o apoio que a gente necessita. A gente parte daqui para os demais, então esse comprometimento é muito importante” declara Valesca.

Valorização do futebol feminino

A Copa do Mundo feminina de 2027 será a décima edição do torneio, que ocorre a cada quatro anos, desde a competição de 1991, na China. O Brasil tem a responsabilidade de organizar o maior evento de esporte feminino do mundo e oito cidades foram escolhidas para receber as partidas. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre serão os locais dos jogos durante os dias 24 de junho a 25 de julho de 2027.



A competição, além de gerar entretenimento, tem o objetivo de reafirmar a importância do futebol feminino em um contexto amplamente dominado por homens. A representante da Fifa, Valesca Araújo, conta que a Copa tem tudo para combater o preconceito contra o futebol jogado por mulheres. “Esperamos que a Copa do Mundo seja divisora de águas para o futebol feminino. Queremos mudar a visibilidade, mudar o conceito que a população em geral, não só do Brasil, mas da América do Sul, tem em relação ao esporte", fala Valesca.



"O objetivo é ver o futebol feminino como um produto rentável, onde se pode investir. Ele ainda não chegou ao auge. O futebol feminino ainda está em uma evolução muito grande e a Copa vem para acelerar esse processo e deixar um legado maior para que ele possa continuar crescendo e evoluindo ainda mais", completa.