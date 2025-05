Volta do Lago 2025: 100 km de cooperação ao redor do cartão-postal

Cada quilômetro é vencido com esforço individual e força coletiva. Essa é a essência da Volta do Lago, ultramaratona mais tradicional do Distrito Federal, que chega à 19ª edição em 6 de julho. Com largada e chegada na icônica Ponte JK, o evento se destaca por unir desafio físico, espírito de equipe e contato com as paisagens mais emblemáticas da capital. A prova de 100 km pode ser realizada individualmente ou em equipes de 4, 6 ou 8 atletas – em formato masculino, feminino ou misto – e reunirá competidores de todo o país em um revezamento marcado pela cooperação e pela superação.

Neste ano, a Volta do Lago também ganha o selo da Olympikus, que a incluiu entre as 50 corridas escolhidas para celebrar os 50 anos da marca no Brasil. O projeto "50 anos, 50 corridas" reforça o compromisso com o esporte e com a democratização do acesso à corrida de rua em diferentes regiões do país.

Mais do que uma prova, a Volta do Lago é uma experiência. Ao longo do percurso de 100 km ao redor do Lago Paranoá, os atletas enfrentam subidas, terrenos irregulares, trechos de trilhas, estradas rurais, ciclovias e áreas de preservação ambiental — tudo isso sob o clima seco e desafiador do inverno candango. Embora os pontos de troca entre os atletas sejam mantidos, os trechos foram redesenhados nesta edição, trazendo novidades estratégicas e visuais para os participantes.

Inscrições



As inscrições estarão disponíveis em breve no site oficial www.voltadolago.com.br. Os atletas poderão escolher entre dois tipos de kits: o Kit Completo, que inclui camiseta, número de identificação, ecobag, medalha pós-prova, chip e meia e o Kit Econômico, com número de identificação, medalha pós-prova e chip.



Os valores das inscrições variam entre R$ 280 e R$ 1.440, conforme a categoria (solo ou equipes), com descontos especiais para PCDs e atletas com 60+.

Premiação



Quem completa os 100km na modalidade solo receberá uma medalha exclusiva dourada. Os percursos reduzidos de 70km e 50km garantem medalhas nas cores prata e bronze, respectivamente. Os três primeiros colocados de cada categoria também receberão troféus.

Serviço



19ª Volta do Lago



Quando: 6 de julho de 2025, domingo



Largada e chegada: Ponte JK



Inscrições, regulamento e mais informações: www.voltadolago.com.br