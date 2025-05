Leo Dias promove 'pente-fino' em vida pessoal de Abel Ferreira e elenco do Palmeiras

Léo Dias, com trajetória marcada por revelações de bastidores e vida pessoal das celebridades, decidiu há um tempo mergulhar no universo esportivo. Depois de expôs polêmicas extracampo de Neymar e Payet, o jornalista se dispôs a investigar mais a fundo o cotidiano dos jogadores do Palmeiras. A missão, contudo, tem sido mais árdua que o previsto.

O jornalista chegou a fazer um recorte do trecho em que confessava a intenção de promover um ‘pente-fino’ no elenco alviverde, porém não contava com a conduta mais discreta dos atletas. “Desculpa, mas muito difícil encontrar alguma coisa, gente”, iniciou Leo.

Ainda de acordo com o jornalista, mais difícil que o elencosó o técnico Abel Ferreira. O qual admitiu, inclusive, ter desistido de investigar. Distinto ao que apurou sobre o ex-treinador do Botafogo, Artur Jorge, Leo Dias não encontrou qualquer vestígio de infidelidade ou polêmica na vida pessoal do português.

“Do Abel Ferreira eu já desisti. Desisti. Ele não faz nada. Ele não trai a mulher. Ele não pula o muro. Eles não estão nem fazendo que nem o padre reclamando do funcionário, né? Não faz escândalo na internet. Não reclama de doce de leite. Ai, gente… Não demite gerente de loja”, disse durante sua participação no SBT.

Momento de Abel no Palmeiras

Abel Ferreira também segue à risca seu compromisso com o Alviverde, que, de acordo com a ESPN, deve mesmo ser estendido. Isso porque o português mudou a postura e passou a considerar a renovação contratual até o fim de 2027. Fontes revelaram que ajustes em questões familiares estão pesando na decisão, além do vínculo com o projeto esportivo do clube.

Ainda assim, a decisão final depende do desempenho do Verdão no Mundial de Clubes — marcado para junho. Abel enxerga o torneio como oportunidade de projeção internacional, e possíveis ofertas da Europa ainda podem influenciar sua escolha. Enquanto isso, ele segue concentrado nos compromissos do clube, como o duelo contra o Ceará nesta quinta-feira (22), às 19h30, pela Copa do Brasil.

