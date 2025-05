Brasília recebe evento de elite do basquete universitário 3x3

Brasília será o centro do basquete universitário das Américas entre 28 de maio e 1º de junho, ao sediar o FISU América 3x3, uma das principais competições do calendário universitário internacional da modalidade.

O evento, promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e chancelado pela Federação Internacional do Esporte Universitário das Américas (FISU América), reunirá os melhores atletas universitários de basquete 3x3 do continente em uma arena montada no coração da cidade: o Shopping Pátio Brasil.



Com entrada gratuita, o torneio promete movimentar a capital federal com 54 jogos de altíssimo nível, envolvendo 160 participantes, representando 10 países: Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Honduras, México e Porto Rico. Ao todo, serão 21 instituições de ensino superior e uma liga universitária, disputando nas categorias masculina e feminina.

Os jogos acontecem de 29 a 31 de maio, das 10 às 22h, com direito a cerimônia de premiação no domingo. O evento também é classificatório para o Campeonato Mundial Universitário de Basquete 3x3 da FISU, garantindo duas vagas por continente e abrindo portas para futuras participações em torneios globais como o FIBA 3x3 Challenger.



“Brasília se transforma em uma vitrine do talento universitário das Américas. O FISU América 3x3 é muito mais que um torneio: é uma plataforma de projeção internacional para os nossos jovens atletas, um espaço de intercâmbio esportivo e cultural que fortalece o esporte universitário em toda a região”, destaca Alim Maluf Neto, presidente da FISU América.



Para o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, "Brasília se orgulha de ser palco do FISU América 3x3, que reunirá atletas universitários de 10 países das Américas. Esse tipo de evento internacional reforça o potencial da nossa capital como sede de grandes competições, além de impulsionar o turismo, gerar empregos e fomentar a economia local", ressalta o chefe da pasta.

Além das partidas regulares, o FISU América 3x3 contará com atrações especiais, como o Basquetebol X1 (duelo mano a mano entre atletas), o espetáculo de criatividade do Torneio de Enterradas, além de experiências culturais e musicais que vão integrar esporte, arte e diversão.



A competição se consolidou nos últimos anos como referência continental. Em 2024, foi realizada em Cipolletti, na Argentina, com participação maciça de universidades de diversos países. Em 2023, o Mundial Universitário da FISU em Doha, no Catar, teve como destaques a Vytautas Magnus University (Lituânia) e o Instituto Tecnológico de Monterrey (México).

Atletas que passaram por competições FISU 3x3 despontam no cenário profissional, como Lucas Nogueira (Grafite), referência no São Paulo DC/Unip, e a mexicana Paola Danaé Flores Soto, bicampeã mundial no torneio de arremessos de três pontos.