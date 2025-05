Borrachinha se vê pronto para o retorno e crê em vitória no UFC 317

Paulo Costa, o Borrachinha, está de volta. Após um ano afastado — a última luta foi contra o americano Sean Strickland no UFC 302 —, o brasileiro voltará ao octógono diante do russo Roman Kopylov, pelo UFC 317, no T-Mobile Arena, em Las Vegas, em 28 de junho, em um evento que promete grande emoção e vai estar recheado de brasileiros.



“Venho de algumas derrotas, mas com uma boa luta e uma vitória, volto ao 'bolo' e consigo retomar o caminho até o cinturão”, analisa Borrachinha, que compete na organização pela categoria Médio (até 84kg).



Atual 12º colocado no ranking, o mineiro utilizou esse tempo longe do octógono para se preparar física e mentalmente. Durante o camp para o combate, realizou alguns treinos na Alemanha na academia UFD Gym. Ele também investiu em um tempo para cuidar do fator psicológico. Nesse processo, o pôquer, considerado esporte da mente, foi um grande aliado do brasileiro.

Além de Borrachinha, haverá a disputa de dois cinturões com presença brasileira: Charles Oliveira, no Leve, e Alexandre Pantoja, no Mosca. Outros brasileiros também estarão representando o país no card, entre eles, Renato Moicano (Leve), Gregory Rodrigues (Médio), Jhonata Diniz (Pesado) e Viviane Araújo (Palha).



“Estou confiante e ansioso pelo meu retorno. Eu me preparei muito para voltar bem e será importante ter os fãs ao meu lado e em um momento importante da minha carreira, que vai marcar a minha volta”, destaca Borrachinha.

A CoinPoker, patrocinadora oficial de Borrachinha, está promovendo uma ação especial que levará um fã e um acompanhante com tudo pago para assistir ao UFC 317 em Las Vegas. A oportunidade virá por meio de um torneio online de poker modelo PKO, que acontece em 31 de maio, com buy-in de US$10 e possibilidade de reentradas.