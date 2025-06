Caio Bonfim conquista prata no circuito mundial de marcha atlética em Madri

O atleta brasiliense Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na etapa de Madri do Circuito Mundial de marcha atlética, neste domingo (1º/6). A prova dos 10km foi bastante disputada, com Bonfim completando o percurso em 38min56s, apenas cinco segundos atrás do japonês Toshikazu Yamanishi, recordista mundial, que venceu com 38min51s.

Leia também: Lady Gaga em Wandinha e final de Stranger Things: Veja novidades da Netflix

Nas redes sociais, Caio Bonfim celebrou o resultado: "Muito bem tecnicamente, sem faltas, um grande dia. Obrigado mais uma vez a todos que acordaram cedinho e torceram por mim", compartilhou.

Com a prata em Madri, o vice-campeão olímpico e detentor de dois bronzes em Mundiais (2017 e 2023) mantém sua excelente fase e a liderança no ranking mundial da modalidade.

Leia também: Grupo de canoagem Kaluanã conquista vitória no campeonato brasiliense

A próxima competição de Caio Bonfim será na etapa de La Coruña, também na Espanha, já na próxima semana. No entanto, o grande desafio da temporada será o Campeonato Mundial, que acontecerá em setembro, no Japão.