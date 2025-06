Futebol francês entra nos holofotes da Seleção Brasileira com recorde de convocados

O futebol francês, enfim, voltou a alcançar o topo da Europa, ao ver o Paris Saint-Germain conquistar a Uefa Champions League. O feito não acontecia no país desde a temporada 1992/1993, quando o Olympique de Marselha levantou a orelhuda. Contudo, o crescimento de desempenho na França, não só com o PSG, mas também na Ligue 1, vem refletindo também na Seleção Brasileira.

Afinal, cinco jogadores que atuam no futebol francês, foram convocados na primeira lista de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira. Foram eles: Marquinhos (PSG), Beraldo (PSG), Vanderson (Mônaco), Alexsandro (Lille) e Andrey Santos (Strasbourg). Além disso, vale ressaltar que Lucas Perri e Abner, ambos do Lyon, estavam na pré-lista do italiano, mas não estiveram presentes nesta chamada.

O número é algo que impressiona, já que o futebol francês nunca reuniu tantos jogadores da Seleção Brasileira convocados em sua liga. O mais próximo que algo semelhante aconteceu nos últimos anos, aconteceu em 2013, quando Thiago Silva, Maxwell e Lucas Moura, todos do PSG, foram convocados por Felipão.

Além disso, não foi só o PSG que teve destaque internacional. Afinal, Lille e Mônaco, de Alexsandro e Vanderson, chegaram até aos playoffs da Champions League. Já o Strasbourg, de Alex Sandro, conseguiu uma inédita vaga para a fase de repescagem da Uefa Conference League.

Os ‘franceses’ neste primeiro treino da Seleção Brasileira

Agora, o quinteto tenta impressionar Ancelotti nestas primeiras atividades do italiano com a Canarinho. Neste começo de trabalho, Marquinhos e Vanderson apareceram na frente por uma vaga no time titular após o primeiro treino do treinador.

O zagueiro, apesar de não estar presente no primeiro treinamento, tem a confiança de Ancelotti, além de também ser um dos capitães da equipe. Já Vanderson largou na frente de Wesley, do Flamengo, na briga por uma vaga na lateral-direita. Já Beraldo, Alexsandro e Andrey Santos correm por fora.

Na quinta (05/6), o Brasil encara o Equador, às 20h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Canarinho está na quarta colocação, com 21 pontos, enquanto a La Tri está na segunda posição, com dois pontos a mais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.