Brasileirão Feminino: Palmeiras desafia Real a parar a artilheira

Segunda pior defesa entre os 16 clubes da Série A1 do Brasileiro Feminino, o Real Brasília tem a dura missão de parar a artilheira da elite. Autora de 10 gols nesta edição, Amanda Gutierres puxa o bonde do Palmeiras para o duelo às 21h, no Bezerrão, no Gama.

A goleadora tem 12 jogos neste Brasileirão e só não balançou as redes de Real Bull Bragantino, Corinthians, Ferroviária, São Paulo e Cruzeiro. Ou seja, quando enfrentou adversários entre os oito primeiros do torneio, encontrou dificuldades.

Amanda receberá dicas de quem em um passado não tão distante salvou o Real do rebaixamento. A brasiliense Camilla Orlando é a voz da consciência das palestrinas desde 2023. "Fico muito feliz em estar representando Brasília em um clube tão grande como o Palmeiras. Jogar aqui (no DF) é uma alegria grande, me faz relembrar todo o meu caminho. Estar perto da minha família e dos amigos é gratificante", comenta a dona da prancheta.

Leia também: Entenda por que Ceilândia e Capital vestem os torcedores do DF

Embora esteja do outro lado do confronto, Camilla Orlando segue torcendo pelo desenvolvimento do futebol feminino em Brasília. "Torço para que siga investindo em profissionais capacitados, fomentando e criando espaço para que as meninas da capital que amam futebol tenham em quem se inspirar. Isso também torna o jogo mais desafiador. Sei que elas lutarão, e a gente também dará nosso melhor", destaca.

O Real pode entrar na estatística da atacante. O time do DF é o 13º colocado na Série A1, com nove pontos de 36 disputados. A defesa está com o alerta ligado desde a primeira rodada, quando levou 8 x 2 diante do Corinthians. De lá para cá, a companhia treinada por Dedê Ramos tomou gols em todas as partidas. As Leoas iniciam a 13º jornada com o peso dos 31 sofridos, oito a menos do que o 3B da Amazônia.

Para a atacante Giovana, a pausa de 17 dias para a Data Fifa pode ajudar o Real. "Acredito que veio na hora certa para fortalecer nossa confiança e nos alinharmos mentalmente como grupo. É colocar em prática toda a evolução que tivemos", comenta. Os ingressos para o duelo no Gama são vendidos pela Bilheteria Digital e custam R$ 19,95 (meia-entrada).

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Venezuela vence Bolívia em jogo com gol contra bizarro

Venezuela vence Bolívia em jogo com gol contra bizarro Esportes Finlândia x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

Finlândia x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Colômbia tropeça no Peru e liga alerta nas Eliminatórias da Copa

Colômbia tropeça no Peru e liga alerta nas Eliminatórias da Copa Esportes Andorra x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

Andorra x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Dembélé é cortado da França e vira dúvida no PSG para o Mundial de Clubes

Dembélé é cortado da França e vira dúvida no PSG para o Mundial de Clubes Esportes Noruega atropela a Itália e mantém 100% nas Eliminatórias