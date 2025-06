Botafogo anuncia a contratação de Arthur Cabral

O BOtafogo anunciou em suas redes sociais a contratação de Arthur Cabral - (crédito: Arthur Cabral, a nova contratação do Botafogo )

O Botafogo anunciou, oficialmentea na noite deste domingo, 8/6, a contratação do atacante Arthur Cabral. Ele chega para assumir a vaga de Igor Jesus, contratado pelo Nottingham Forest. Contudo, ambos defenderão o Glorioso na disputa do Mundial de Clubes.

O atacante Arthur Cabral assinou o contrato com o Botafogo na manhã deste domingo (8), antes do embarque da delegação para os Estados Unidos, país-sede do Mundial. O vínculo é de três anos e meio.

Vsle citar que o Alvinegro paga 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) ao Benfica – entre custo fixo e bônus por metas atingidas. Contudo, a chance de futuramente ir para o Lyon – que também pertence a John Textor – pesou na decisão do atacante.

Raio X de Arthur Cabral

O paraibano Arthur Cabral tem 27 anos e foi revelado pelo Ceará. Após uma rápida passagem pelo Palmeiras, transferiu-se para o Basel, da Suíça, onde se destacou a ponto de conquistar uma convocação para a Seleção Brasileira.

Em 2022, atuou pela Fiorentina. Mas desde desde 2023 está no Benfica, que pagou 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) por sua contratação. Porém, no clube português, teve pouco sucesso, passando mais tempo na reserva.

