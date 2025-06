Itália oficializa Gennaro Gattuso como novo técnico da seleção

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou neste domingo (15) a contratação de Gennaro Gattuso como novo técnico da seleção principal. O ex-volante do Milan e campeão mundial em 2006 assume o posto após a saída de Luciano Spalletti.

Gennaro Gattuso tem 47 anos e foi revelado pelo Perugia. Mas foi no Milan, onde atuou por 13 anos, que se destacou. Conquistou Champions League, Serie A e Copa do Mundo com a camisa da Azzurra.

Como técnico, passou por clubes como Sion, Palermo, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Olympique de Marseille e Hajduk Split, chegando ao comando da seleção italiana após encerrar sua temporada na Croácia.

A chegada de Gattuso, entretanto, ocorre em meio às Eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. A Itália enfrenta uma fase delicada e busca estabilidade na reta decisiva do grupo.

‘Símbolo do futebol italiano’

Segundo a FIGC, o presidente Gabriele Gravina definiu a contratação como estratégica: “Gattuso é um símbolo do futebol italiano, sua experiência e profissionalismo serão fundamentais para os próximos desafios da seleção”.

Entre os torcedores, muitos esperam que o carisma e a intensidade que marcaram a carreira de Gattuso como atleta reflitam também em sua postura como técnico. Porém, ainda existem dúvidas sobre como ele se adaptará ao ambiente das seleções, comparado aos comandos em clubes.

A estreia de Gattuso está prevista para o dia 5 de setembro, contra a Estônia, próximo compromisso das Eliminatórias da Copa.

