Frei Gilson tira a batina e marca gols em jogo beneficente

Frei Gilson marcou cinco gols durante o amistoso beneficente "Gol Solidário" que ocorreu no sábado (14/6) no estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão. A partida contou também com a presença de nomes como Denilson e Ricardo Oliveira, além de Zé Love, Michel Bastos e Alecsandro, entre outros. O time em que o religioso estava ganhou o jogo por 10 a 7.

Nas redes sociais, o religioso afirmou que "foi especial conhecer cada jogador — alguns que eu assisti muito e admiro. Fiquei muito feliz ao ver tantas famílias e crianças no estádio, celebrando juntos esse momento de solidariedade. Também fiquei emocionado por poder tocar algumas músicas e sentir o carinho de vocês em cada aplauso e em cada reação da arquibancada toda vez que eu tocava na bola".

O evento é organizado pelo ex-jogador Elano Blumer (ex-Santos e Seleção) em comemoração ao seu aniversário. Após o jogo, foi realizado um leilão que contou com uma apresentação do frei. O valor arrecado com ambas ações beneficiará duas instituições, sendo elas: a Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis e a Missão Mariana Braga.

Elano esteve no Rosário da Madrugada rezado diariamente durante a Quaresma da Igreja. À época, a oração realizada pelo sacerdote chegou a alcançar 1 milhão e 160 mil espectadores em uma live realizada na madrugada do dia 6 de março no YouTube — e bateu o recorde de público de transmissões católicas em meios digitais.

No Youtube, Gilson tem mais de 6 milhões de seguidores e, no Instagram, 7 milhões. Ele começou a realizar o Rosário da Madrugada em 2020 e, já na primeira transmissão, alcançou 317 mil espectadores.