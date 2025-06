“This is Brazil”: web enche de memes com classificação dos brasileiros no Mundial

Todos os brasileiros estão classificados para as oitavas de final do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O Brasil está muito bem representado no Mundial de Clubes. Afinal, os quatro representantes do país garantiram vaga nas oitavas de final, o que representa 25% dos classificados ao mata-mata. Palmeiras e Flamengo avançaram como cabeças de chave, enquanto Botafogo e Fluminense ficaram em segundo nos seus grupos. Com isso, as redes sociais bombaram com memes.

O Flamengo foi o primeiro classificado. Afinal, o Rubro-Negro conquistou duas vitórias nos primeiros dois jogos e, assim, se garantiu como cabeça de chave. Depois, foi a vez do Botafogo, que até perdeu para o Atlético de Madrid, mas levou a melhor no desempate. O Palmeiras, por sua vez, empatou com o Inter Miami e defendeu a liderança.

Por fim, o último classificado foi o Fluminense. O Tricolor empatou sem gols com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, nesta quarta-feira (25), e terminou em segundo lugar. Afinal, o Borussia Dortmund venceu o Ulsan, da Coreia do Sul, por 1 a 0, e ultrapassou o time carioca em pontos (7 contra 5).

O Brasil tem um representante garantido nas quartas de final. Afinal, Palmeiras e Botafogo se enfrentam no sábado (28), às 13h (de Brasília), na Filadélfia. Já o Flamengo, por sua vez, enfrenta o Bayern de Munique, da Alemanha, no domingo (29), às 19h, em Miami. O Fluminense ainda não conheceu o seu adversário e aguarda o término da rodada do Grupo E.

Veja os memes:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.