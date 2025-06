Flamengo aparece no Top-3 de buscas globais durante o Mundial

O Flamengo alcançou uma grande marca de popularidade no mundo digital. Em outras palavras, um levantamento do Google Trends revelou um dado expressivo: o clube carioca figura entre os três mais pesquisados em todo o mundo. Esse pico de buscas ocorreu durante o período do atual Mundial de Clubes da Fifa.

A lista considera o volume de buscas registradas durante a competição, o que inclui tanto o desempenho esportivo quanto a repercussão digital dos clubes. O Mais Querido superou equipes tradicionais como Al Hilal, Inter Miami, Chelsea e Bayern de Munique. No cenário sul-americano, liderou com folga, à frente de Boca Juniors, Botafogo e Palmeiras.

Na liderança do ranking, o Real Madrid aparece como o time mais buscado. Em seguida, o Paris Saint-Germain, da França, ocupa a segunda posição. O Flamengo, portanto, se consolida como a primeira equipe fora da Europa na lista. Logo depois, Al Hilal e Inter Miami completam o grupo dos cinco primeiros.

Além do Rubro-Negro, o futebol brasileiro demonstra sua força no levantamento. De fato, como citado, outros dois clubes do país também marcam presença no Top-10. O Botafogo, por exemplo, surge na nona colocação do ranking global. Adicionalmente, o Palmeiras aparece logo depois e fecha a lista na décima posição.

Esse destaque internacional reforça o impacto da marca Flamengo além das fronteiras brasileiras. Nos últimos anos, o clube aumentou significativamente sua presença digital, o que impulsionou engajamento e visibilidade. Além disso, o desempenho em competições internacionais continua influenciando diretamente esse alcance global.

