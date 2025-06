Jogos da Juventude celebram o Dia do Esporte Eletrônico no DF

Sede dos Jogos da Juventude CAIXA 2025, Brasília comemora uma data especial. Parte do Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal, o Dia do Esporte Eletrônico, é comemorado anualmente em 27 de junho. Condizente com o pioneirismo que o DF reserva para os jovens que disputarão os torneios entre 10 e 25 de setembro: pela primeira vez uma modalidade eletrônica estará no programa esportivo.

O remo virtual é uma das atrações. Combinação entre a tradição do esporte praticado em embarcações e a tecnologia, a modalidade une a intensidade do remo tradicional com a flexibilidade proporcionada pelo ambiente virtual. Os atletas competem virtualmente com um remo ergométrico em ambientes simulados por meio de plataformas digitais especializadas, que fazem a sincronia do equipamento com os espaços virtuais.

Nos Jogos da Juventude CAIXA 2025, o remo virtual será disputado ao longo de três dias, iniciando com uma primeira fase eliminatória e, na sequência, com as finais divididas entre os dois últimos dias. A modalidade será disputada nas categorias masculina, feminina e mista. Os atletas serão indicados a partir de um processo seletivo feito pelas federações estaduais, como as demais 19 modalidades. Nesta primeira aparição no programa, serão três competições: 1000m individual masculino, 1000m individual feminino e 1000m dupla mista, com cada integrante do time remando 500 metros.

“Para a Confederação Brasileira de Remo, a participação nos Jogos da Juventude é uma maneira que temos de nos integrarmos com os jogos virtuais e consequentemente atrair os jovens para o nosso esporte de uma forma mais divertida e lúdica e com grandes possibilidades no fomento da base até o alto rendimento”, comemorou Werner Günther Höher, Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Remo.

Para esta estreia, há o plano de apresentar um formato que cause impacto e chame a atenção. “Planejamos um formato bem diferenciado para a competição. Acho que isso vai trazer bastante visibilidade para o nosso esporte”, avaliou. Isso seria o embrião de algo ainda maior. “Uma forma de passar essa modalidade para outros estados que ainda não tenham uma federação de remo. As seletivas regionais já estão muito empolgantes porque os jovens estão querendo muito representar seus estados neste grande evento que são os Jogos do Juventude”, contou.

Não poderia haver sede mais perfeita para este pioneirismo. A Secretaria de Esporte e Lazer do DF já conta com uma área dedicada aos games e e-sports. A iniciativa de instituir uma pasta dedicada exclusivamente aos esportes eletrônicos coloca Brasília na vanguarda com assunto no Brasil.

Nesta volta aonde tudo começou, já que o Distrito Federal foi a sede da primeira edição evento, em 2000, os Jogos da Juventude CAIXA 2025 vão ocupar majoritariamente o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), que receberá a maior parte do evento, incluindo a sede do comitê organizador, o Centro de Convivência dos atletas, o restaurante, além da disputa de nove modalidades – entre elas, o remo virtual.

“A organização dos Jogos da Juventude 2024 está a todo vapor, entrando na reta final dos preparativos para acolher os mais de 4.500 atletas de todo o Brasil. A equipe do COB está totalmente dedicada a assegurar uma experiência memorável para cada participante desta edição que celebra um número recorde de 20 modalidades, marcando também a estreia do remo virtual, a primeira modalidade de e-sports a integrar o programa oficial”, destacou Daniel Santiago, Gerente dos Jogos da Juventude.

Para Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do DF, sediar tamanho evento reforça o Distrito Federal como uma cidade esportiva. “Receber os Jogos da Juventude em Brasília representa uma conquista importante para o Governo do Distrito Federal. É uma oportunidade única de transformar a capital em um grande centro esportivo para milhares de jovens de todas as regiões do país, fortalecendo o esporte como ferramenta de formação, integração e desenvolvimento social. Estamos orgulhosos e prontos para receber essa grande celebração do esporte brasileiro”, destacou.

Ele citou ainda que a competição entre os atletas é importante, claro, mas que tudo é pensado de forma a garantir que a vivência vá além disso. “Os Jogos da Juventude vão muito além das disputas. Preparamos uma experiência completa, com um centro de convivência vibrante, repleto de atividades culturais e educacionais. Nosso objetivo é promover o intercâmbio entre os jovens talentos e reforçar os valores essenciais do esporte”, explicou.

Para se ter uma ideia da grandiosidade da competição, a operação para a realização dos Jogos conta com mais de 40.000 diárias de hospedagem, 70.000 refeições, além de 13 caminhões de material. Além das competições esportivas, o evento será palco de ações de sustentabilidade, como coleta seletiva e ações de descarte; e ações de Esporte Seguro com o curso obrigatório para líderes e oficiais, sala privada para atendimento e plantão, além da abordagem do tema da Saúde Mental com a presença de especialistas.

O Programa Transforma, do COB, vai realizar a capacitação de professores locais na promoção dos Valores Olímpicos, em parceria com a Secretaria de Educação da cidade-sede. Ao longo do evento, centenas de crianças da rede pública de ensino são convidadas a se juntarem aos atletas dos Jogos e participarem das atividades presentes no Centro de Convivência.

Programa de Voluntários

Para a realização de um evento desta magnitude, os Jogos da Juventude CAIXA 2025 contarão também com cerca de 400 voluntários. “Para que tudo isso se concretize, a energia e o empenho dos nossos voluntários são fundamentais! Eles são peças-chave para o sucesso do evento”, enfatizou Santiago. Os interessados têm até a segunda-feira, 30 de junho, para realizar a inscrição.

Fundamentais em megaeventos esportivos como Jogos Olímpicos/Paralímpicos e Pan-americanos, os voluntários são também peça chave na organização dos Jogos da Juventude, e participam de edições do evento desde 2005. Essa força de trabalho atua em diferentes áreas da organização do evento, como credenciamento, secretaria, área médica, cerimônias, almoxarifado, transportes, centro de convivência, locais de competição, etc.

Durante o evento todos recebem, credencial, uniforme, alimentação, certificado com declaração de horas de atividades e ajuda de custo para o deslocamento interno. As inscrições no Programa de Voluntários podem ser feitas on-line (clique aqui para acessar). O calendário completo das competições pode ser encontrado aqui e ainda pode sofrer alterações

*Com informações do Comitê Olímpico do Brasil (COB)