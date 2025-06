Brasil sofre virada da França no último amistoso antes da Copa América

No último amistoso antes da Copa América Feminina, o Brasil sofreu a virada por 3 x 2 diante França, nesta sexta-feira (27/6), em Grenable. A Seleção Canarinho marcou dois gols no início da partida, com a jovem Luany e a atacante Kerolin. A virada das europeias passou pelos pés da meia Greyoro, balançando a rede duas vezes. O terceiro das anfitriãs foi anotado por Katoto.

A Seleção Brasileira agora direciona todas as atenções para a Copa América. Maior campeão do torneio, com oito títulos em nove edições, o Brasil estreia contra a Venezuela, em 13 de julho. Depois, encara Bolívia, Paraguai e Colômbia pela primeira fase. O torneio será realizado no Equador.

Após concluir a bateria de amistosos, a França coloca o foco na Eurocopa Feminina. Semifinalistas em 2022, Les Bleues buscam o primeiro título. A saga começa em 5 de julho, contra a Inglaterra. Durante a fase de grupos, também enfrentará País de Gales e Holanda.

Com gosto de revanche para as francesas, a partida foi o primeiro encontro das seleções desde os Jogos Olímpicos de Paris-2024, quando a amarelinha eliminou a França nas quartas de final do torneio.

"Ficamos com um sentimento de que faltou muito pouco. O Brasil foi muito superior no primeiro tempo, puxo a responsabilidade desde o primeiro tempo, principalmente com as atacantes, inclusive eu, de caprichar mais e fazer o gol. Mas, não fizemos. O futebol é eficiência, a França foi mais eficiente. Saio muito orgulhosa da postura do time, como entramos no jogo e o plano estava dando certo, faltou caprichar. Poderíamos ter feito diferente, mas estou orgulhosa", destacou Kerolin, ao SporTV.

O jogo



Jogando com as linhas altas, o Brasil começou o duelo contra as francesas pressionando as adversárias. Após assistência de Kerolin, a meia Luany mostrou o talento ao abrir o placar para as brasileiras aos sete minutos. No lance seguinte, a atacante apareceu novamente para ampliar o placar. Kerolin limpou a marcação e balançou as redes do Estádio dos Alpes. O domínio verde-amarelo proporcionou para a goleira Lorena assistir à partida de "camarote premium", sem sujar o uniforme. Nos minutos finais, Geyro aproveitou a sobra de Lorena para diminuir a vantagem no marcador.

No segundo tempo, o cenário em Grenoble foi diferente. O time da França voltou mais incisivo, apesar da atenção brasileira em campo. Geyoro apareceu novamente para igualar. Com sequência de chances desperdiçadas, a equipe de Arthur Elias entrou em um momento de desorganização. De bola parada, a atacante Katoto cabeceou e, livre de marcação, incendiou a arquibancada com a virada francesa.

Ficha técnica

Amistoso preparatório

França 3 x 2 Brasil

Data e horário: 27/6 (sexta-feira), às 16h10

Local: Estádio dos Alpes, em Grenoble, França

Arbitragem: Ewa Augustyn (PL)

França

Peyraud-Magnin; Élisa de Almeida, Maëlle Lakrar (Sombath), Sandy Baltimore (Malard)e Selma Bacha ; Gace Geyoro e Thiniba Samoura; Sakina Karchaoui (N'Dongala), Diani Kadidiatou (Cascarino) e Sandie Toletti (Jean-Francois); Clara Mateo (Katoto). Técnico: Laurent Bonadei.

Gol: Geyoro (2x) e Katoto

Brasil

Lorena; Isa Haas (Tarciane), Mariza, Fê Palermo e Luany; Yasmin (Fatima Dutra), Duda Sampaio e Angelina; Marta (Johnson), Gio Garbelini - lesionada (Dudinha; Amanda Gutierres) e Kerolin. Técnico: Arthur Elias.

Cartões amarelos: Angelina, Luany e Mariza

Gols: Luany e Kerolin



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Thiago Silva e Soteldo treinam e podem ficar à disposição no Mundial

Thiago Silva e Soteldo treinam e podem ficar à disposição no Mundial Esportes Bayern se aproxima de contratar novo concorrente de Harry Kane

Bayern se aproxima de contratar novo concorrente de Harry Kane Esportes Volta de Mbappé aos treinos do Real Madrid assusta pela questão física

Volta de Mbappé aos treinos do Real Madrid assusta pela questão física Esportes Liverpool anuncia goleiro para a reserva de Alisson

Liverpool anuncia goleiro para a reserva de Alisson Esportes Cruzeiro se reapresenta após 14 dias de férias

Cruzeiro se reapresenta após 14 dias de férias Esportes Benfica renova com Otamendi às vésperas do mata-mata do Mundial