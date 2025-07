"Rei do fisiculturismo" é internado por problema de saúde grave

Ronnie Coleman, um dos maiores atletas de fisiculturismo do mundo, foi internado nos Estados Unidos no domingo (29/6), por causa de um problema de saúde grave. A informação foi divulgada pela família na segunda-feira (30/6). A condição médica do atleta aposentado não foi especificada.



"Ele está atualmente recebendo cuidados médicos especializados e continua demonstrando força e resiliência incríveis. No momento, não compartilharemos mais detalhes, pois o foco permanece na recuperação e no bem-estar de Ronnie. Pedimos a compreensão e o apoio de todos para manter o ambiente respeitoso e livre de especulações", diz o comunicado da família.

Ronnie, 61 anos, venceu o Mr. Olympia (principal campeonato de fisiculturismo do mundo) oito vezes. Com isso, ele é o maior campeão da história do torneio entre os homens, junto do compatriota Lee Haney.



O fisiculturista enfrenta alguns problemas de saúde. Em 1996, ele deslocou a hérnia de disco pela primeira vez. De lá para cá, Ronnie passou por 13 cirurgias nas costas, nos quadris e nas pernas.



Veja o comunicado da família na íntegra:

Gostaríamos de informar aos fãs, apoiadores e à comunidade fisiculturista de Ronnie que Ronnie Coleman foi internado no hospital na manhã deste último domingo devido a um problema de saúde grave. Ele está atualmente recebendo cuidados médicos especializados e continua demonstrando força e resiliência incríveis. No momento, não compartilharemos mais detalhes, pois o foco permanece na recuperação e no bem-estar de Ronnie. Pedimos a compreensão e o apoio de todos para manter o ambiente respeitoso e livre de especulações. Confie apenas nas atualizações oficiais da família de Ronnie ou de representantes autorizados. Temos o compromisso de mantê-los informados conforme apropriado. Ronnie sempre inspirou o mundo com sua força e coração, e sabemos que ele sente o amor e a energia que lhe são enviados. Com os mais sinceros cumprimentos, Família Coleman.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular