Santos puxa "freio de mão" no mercado e aposta suas fichas em Neymar

Após começar a temporada com muita força no mercado, o Santos puxou o freio de mão e deve ter uma janela de transferência mais tímida neste segundo semestre. O clube deve buscar apenas mais um atacante de velocidade e, quem sabe, mais um lateral direito para completar as contratações deste ano. A ideia da diretoria é apostar todas as suas fichas em Neymar.

O Santos tem expectativa em dois fatores. O primeiro é na saúde do jogador. Afinal, Neymar jogou apenas 12 jogos neste primeiro semestre e o clube espera que ele possa atuar mais no segundo semestre. Além disso, o Peixe acredita que o craque pode convencer os outros jogadores do elenco de que é possível vencer. A equipe encerrou a primeira parte da temporada de forma positiva e o retorno do astro pode melhorar ainda mais o desempenho do time.

O único impasse está no ataque. Isso porque após a saída de Soteldo, para o Fluminense e o retorno de Gabriel Verón, para o Porto, o Santos busca um jogador para atuar pelas beiradas do seu setor ofensivo.

Havia a possibilidade de o clube priorizar a contratação de um zagueiro a mais para o elenco, mas, com a permanência de Gil no elenco até o fim do ano, os planos mudaram. O crescimento de Luan Peres e João Basso também deu uma segurança a mais no setor defensivo.

As contratações do Santos nesta janela

Por ora, as únicas duas contratações neste momento devem ser o lateral-direito Igor Vinícius e o volante Willian Arão. Contudo, a diretoria segue atenta para ”oportunidades de mercado”.

