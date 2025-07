Vasco divulga balanço financeiro com dívida bilionária e recorde de receita

Pedrinho retomou o controle do futebol do Vasco em maio de 2024 - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco divulgou, na noite desta segunda-feira (30), um balanço detalhado sobre suas finanças na temporada passada (2024). Nesse sentido, o relatório destaca uma dívida bilionária da SAF (R$ 1,2 bilhão). Contudo, também ressalta o aumento de algumas receitas, através de premiações e valores referentes à transferências de atletas.

A Lei Geral do Esporte determinou que os clubes brasileiros têm até o fim de abril do ano subsequente para divulgar seus balanços financeiros. Com isso, o Cruz-Maltino lançou um documento na época, porém de forma resumida, sem dar muitos detalhes e composto de apenas quatro páginas.

Dessa forma, o futebol do clube estava sob o comando da 777 Partners até maio de 2024. Na época, o presidente Pedrinho conseguiu retomar o comando por decisão da Justiça do Rio.

“Diante de todas as circunstâncias excepcionais vivenciadas ao longo de 2024, entendemos que os resultados percebidos indicam uma evolução conjuntural e de gestão, que nos permitem acreditar que o projeto de transformação a longo prazo está no rumo certo em busca do fortalecimento sustentável e definitivo do Vasco”, ressaltou o trecho que abre o balanço.

“Em resposta, a atual gestão adotou uma abordagem responsável e técnica, combinando negociação direta, legalidade e compromisso com os credores. O objetivo foi aliviar a pressão sobre o fluxo de caixa, restaurar a confiança do mercado e, acima de tudo, construir uma base sólida para que o clube possa crescer de forma consistente”, frisou.

Aumento no faturamento

Diante disso, a gestão antecipou acordos e buscou reduzir litígios para sinalizar uma mudança de postura ao mercado. Além disso, teve um aumento significativo nos custos operacionais do clube: de R$ 370 no ano anterior para R$ 435 milhões.

O Cruz-Maltino, então, conseguiu aumentar as receitas em 2024. Teve um registro de faturamento total de R$ 474 milhões (R$ 299 milhões de receita operacional bruta + R$ 174 milhões em transferências de atletas), o maior número registrado na história do clube.

O balanço destaca a premiação por ter chegado à semifinal da Copa do Brasil (R$ 52 milhões) e vendas de atletas. As principais foram as de Gabriel Pec para o LA Galaxy por 10 milhões de dólares e a de Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros.

Por fim, o Conselho Fiscal da SAF do Vasco alertou para a “incerteza sobre a continuidade operacional” da empresa. Isso porque, para o órgão, “os números mostram uma piora significativa em comparação a 2023 (apontava patrimônio líquido negativo em R$ 612 milhões)”.

